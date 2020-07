VUB-rector Caroline Pauwels ontvangt eredoctoraat van zusteruniversiteit ULB ISA

08 juli 2020

09u56

Bron: BELGA 0 Onderwijs De Université Libre de Bruxelles (ULB) kent woensdagnamiddag de titel Doctor Honoris Causa toe aan Caroline Pauwels, de rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De uitreiking van het eredoctoraat vindt plaats tijdens de officiële slotceremonie van het voorbije academiejaar aan de ULB.

Initiatieven

Caroline Pauwels ontvangt als rector van de VUB het eredoctoraat van zusteruniversiteit ULB, omwille van de aanhoudende inspanningen die ze levert rond tal van maatschappelijke thema's. De ondersteuning van het meertalig onderwijs in Brussel, de verdediging van de vrijheid van meningsuiting via de oprichting van Difference Day en de strijd voor vrijheid van onderzoek in de kwestie van de opsluiting van de Iraanse gastprofessor Ahmadreza Djalali zijn enkele voorbeelden van haar inzet.

De rector van de Vrije Universiteit Brussel wordt ook gelauwerd voor de verschillende samenwerkingsverbanden die ze de voorbije jaren sloot met tal van Europese universiteiten voor het EUTOPIA-project en de versterkte relatie met de ULB.

"Ik ben bijzonder vereerd om dit eredoctoraat in ontvangst te nemen uit handen van mijn gewaardeerde collega-rector Yvon Englert. Het is een mooie erkenning voor de inspanningen die we met de hele VUB de voorbije jaren deden om als universiteit via onderwijs en onderzoek mee te werken aan een betere maatschappij", vertelt Pauwels.

Laatste termijn

In september 2020 begint ze aan haar tweede en laatste termijn als rector van de Vrije Universiteit Brussel. Pauwels wil in haar tweede termijn de universiteit blijven naar voren schuiven als radicaal humanistisch, radicaal duurzaam, radicaal divers, radicaal democratisch en radicaal digitaal.