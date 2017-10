VUB organiseert FuckUp Night voor onderzoekers: "Vertel ons uw grootste mislukking" 06u44

De Vrije Universiteit Brussel nodigt maandagavond om 19.00 uur in het Ritcs Café in Brussel tijdens Fuckup Night vier onderzoekers uit om te vertellen over hun grootste professionele mislukkingen en de lessen die ze daaruit geleerd hebben.

De Fuckup Night is een initiatief dat ontstaan is in Mexico in 2012, maar zich ondertussen al verspreid heeft over meer dan 250 steden in 77 landen. Toch is het de eerste keer dat een Vlaamse universiteit een Fuckup Night organiseert. De nadruk zal voor een keer niet liggen op de verwezenlijkingen van de onderzoekers, maar wel op hun mislukkingen. Al wordt er benadrukt dat er vanuit het falen ook nieuwe innovaties kunnen ontstaan.



Vier wetenschappelijke onderzoekers brengen in zeven minuten en aan de hand van tien foto's hoe zij gefaald hebben en hoe ze dat falen misschien toch omgebogen hebben tot een succes.



Doctorandus aan de VUB Nevena Hristozova, professor in het department Communicatiestudies aan de VUB Kevin Smets, professor emeritus van de VUB Chris Van Schravendijk en doctorandus aan de KU Leuven Carlo Annaratone zullen tijdens de eerste Fuckup Night hun verhaal komen doen.



In het geval van Carlo Annaratone zal de luisteraar te horen krijgen hoe zijn proefschrift over de voornaamste smaakverbindingen bij Belgisch witlof totaal de mist in ging, maar hem wel geleerd heeft hoe hij verouderde en onpraktische machines moest gebruiken in het teken van zijn proefschrift.