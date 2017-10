Vorige school weigert document af te leveren: "Prima punten in vierde middelbaar, toch moet dochter plots naar derde" JEF VAN NOOTEN

05u00 0 Jan Aelberts Mama Peggy en papa Steven werden maandag op de hoogte gebracht, maar wachtten tot gisteren om hun dochter in te lichten. "We wilden dat de huisarts erbij zou zijn, omdat we wisten dat Kaatje zou instorten." Onderwijs Zestien jaar is Kaatje V. uit Balen. Net zoals veel van haar leeftijdsgenoten zit ze in het vierde middelbaar. Maar niet lang meer: gisteren kreeg ze te horen dat ze terug naar het derde moet. "Omdat haar vorige school geen attest wil afleveren."

Kaatje voelde gisteravond de grond onder haar voeten wegzakken. Het meisje, net 16 geworden, kreeg van haar ouders te horen dat ze terug naar het derde middelbaar moet. Haar vader en moeder waren sinds maandag op de hoogte, maar durfden hun dochter pas gisteren op de hoogte te brengen. "We wilden dat de huisdokter erbij zou zijn als we het haar vertelden. Omdat we wisten dat ze volledig zou instorten", zeggen papa Steven en mama Peggy.

Hun dochter heeft dyslexie. Tijdens de eerste twee jaar van het secundair vormde dat geen probleem. Ze ging toen naar de school Rozenberg in Mol, waar ze de juiste omkadering kreeg binnen het M-decreet. Voor haar derde middelbaar koos Kaatje voor de richting Bio-esthetiek aan het Sint-Lutgardis in dezelfde gemeente. "Daar kreeg ze veel minder ondersteuning voor haar dyslexie. Wat natuurlijk een invloed had op haar punten: voor Frans had ze 47%, voor Engels 48%. Hoewel ze voor alle andere vakken wél geslaagd was, kreeg ze een B-attest."

Het startschot voor een lastig welles-nietesspelletje met de school. Volgens Kaatjes ouders waren de onvoldoendes te wijten aan de gebrekkige begeleiding van hun dochter. Voor de school was er echter niets aan de hand en op een speciaal bijeengeroepen klassenraad in juli bleef het B-attest dan ook gehandhaafd. De tiener veranderde in september opnieuw van school. Haar ouders deden bij het Koninklijk Atheneum van Geel het hele verhaal uit de doeken. "Op aangeven van het Kinderrechtencommissariaat besliste de klassenraad van de nieuwe school unaniem om Kaatje toch naar het vierde middelbaar te laten gaan. De school was ervan overtuigd dat haar onvoldoendes voor Frans en Engels mits de nodige ondersteuning weggewerkt konden worden", vertellen de ouders.

Welles-nietes

En zo kreeg Kaatje V. op 31 augustus te horen dat ze de dag erna in het vierde jaar Bio-esthetiek mocht starten. Maar op 16 september viel een brief van het ministerie van Onderwijs in de bus: in het dossier van Kaatje ontbrak één attest, waardoor ze onrechtmatig in het vierde middelbaar zat. Het Sint-Lutgardis in Mol had blijkbaar nooit het document overgemaakt dat bevestigde dat de tiener op regelmatige basis de lessen bijgewoond had. "Het Kinderrechtencommissariaat stelde ons gerust: het ontbrekende attest was slechts een formaliteit. Iets wat wel in orde gemaakt zou worden. Maar haar vorige school blijft weigeren om het document af te leveren, zélfs nadat ze van Kaatjes huidige school de bevestiging kreeg dat onze dochter het niveau wel aankan."



