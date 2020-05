Voormalig Europees hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini nieuwe rector Europacollege jv

26 mei 2020

16u53

Bron: belga 1 Onderwijs Federica Mogherini, die tot eind vorig jaar de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid was, is officieel aangesteld als de nieuwe rector van het Europacollege in Brugge. Dat heeft het college dinsdag bekendgemaakt.

Mogherini neemt haar mandaat op 1 september 2020 op en zal als rector Jörg Monar opvolgen, die het Europacollege sinds 2013 leidde. De Italiaanse, die tussen 2014 en 2019 het gezicht was van het buitenlands beleid van de Europese Unie, was reeds als gastprofessor aan het college verbonden.

De benoeming van Mogherini zorgde de voorbije weken en maanden voor beroering, omdat ze volgens critici niet over de juiste (academische) papieren beschikt om rector te worden. Ze kwam pas naar voren als kandidaat-rector nadat een eerste shortlist van vijf kandidaten geen geschikte opvolger voor Jörg Monar bleek te bevatten.

Een selectiecommissie die geleid werd door Herman Van Rompuy, oud-voorzitter van de Europese Raad, besloot na een interview dat Mogherini wel degelijk over het juiste profiel beschikte. De academische raad van het Europacollege volgde dat advies, waarna de raad van bestuur haar benoeming dinsdag formeel goedkeurde.



Het prestigieuze Europacollege werd in 1949 in Brugge opgericht en beschikt sinds 1992 ook over een campus in het Poolse Natolin.