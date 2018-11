Vlaanderen mikt op 30.000 Erasmus-deelnemers per jaar ivi

26 november 2018

Bron: Belga 0 Onderwijs Vlaanderen wil vanaf 2021 tot 30.000 mensen per jaar laten deelnemen aan Erasmus+, het nieuwe en meer uitgebreide Europese programma voor de uitwisseling van studenten en leerkrachten. Dat heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gezegd in de marge van overleg met haar Europese ambtgenoten in Brussel.

De ministers schaarden zich achter het nieuwe Erasmus+, dat de Europese Commissie vanaf 2021 in de steigers wil zetten. Voortbordurend op het succes van het uitwisselingsprogramma wil de Commissie nog meer mensen de kans geven om een tijd in een andere lidstaat te studeren, een stage te volgen of les te geven. Zo wil ze de financiële steun voor kwetsbare jongeren verhogen.

Vlaanderen

"Negen op tien jongeren vinden het belangrijk om in het buitenland te kunnen studeren en daar ook levenservaring op te doen. In de toekomst mikken we op 30.000 Erasmus+ deelnemers vanuit Vlaanderen per jaar", zegt minister Crevits. Dit jaar waren er ruim 10.000 Vlaamse deelnemers. Crevits wijst erop dat niet enkel leerlingen uit het beroeps- en technisch onderwijs, maar ook uit het algemeen secundair onderwijs die kans zullen krijgen.

30 miljard euro

Over de invulling van het programma moeten de ministers nog onderhandelen met het Europees Parlement. Het beschikbare budget hangt echter af van de staatshoofden en regeringsleiders, die zich momenteel buigen over de Europese meerjarenbegroting van 2021 tot 2027. De Commissie wil daarin 30 miljard euro voor Erasmus+ voorzien, een verdubbeling van het huidige budget. Daarmee zouden in die periode twaalf miljoen Europeanen op Erasmus+ kunnen gaan. In het huidige programma, van 2014 tot 2020, is er geld voor vier miljoen deelnemers.