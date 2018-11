Vlaanderen en Nederland gaan samenwerken in strijd tegen lerarentekort Redactie

Bron: Belga 23 Onderwijs Vlaanderen en Nederland gaan in een werkgroep samen bekijken hoe ze het lerarentekort kunnen aanpakken. Dat tekort is zowel in Vlaanderen als in Nederland een probleem. De gezamenlijke strijd tegen het lerarentekort is één van de concrete afspraken die gemaakt zijn op de Nederlands-Vlaamse top in het Nederlandse Middelburg.

Om de twee jaar zitten de Vlaamse en Nederlandse regering samen om een aantal grensoverschrijdende dossiers te bespreken en de samenwerking te versterken. Vandaag vond in de pittoreske Abdij van Middelburg, Nederland, de vierde topontmoeting plaats.

Lerarentekort

Een van de concrete dossiers waarin Vlaanderen en Nederland nauwer gaan samenwerken is de aanpak van het lerarentekort. Dat tekort is zowel in Vlaanderen als in Nederland een nijpend probleem. Zo moet Vlaanderen volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) tegen 2024 jaarlijks op zoek naar zo'n 5.000 tot 7.000 leerkrachten.

Ook haar Nederlandse collega-minister Ingrid van Engelshoven is op zoek naar extra leerkrachten. Het Nederlandse ministerie verwacht een tekort van 3.000 voltijdse leerkrachten in het basisonderwijs in 2020. Daarom hebben ministers Crevits en Van Engelshoven beslist een ambtelijke taskforce op te zetten in de gezamenlijke strijd tegen het lerarentekort.

IJzeren Rijn

Op de top hebben ministers-presidenten Geert Bourgeois en Mark Rutte ook gesproken over het dossier van de IJzeren Rijn, de goederenspoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Het getouwtrek over de spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied sleept al ettelijke jaren aan.

Op de top is daarover afgesproken dat Vlaanderen en Nederland zullen deelnemen aan de internationale werkgroep die de Duitse bondsregering wil lanceren. Bedoeling is dat die werkgroep bekijkt hoe het spoorproject gerealiseerd kan worden.