Vlaamse universiteiten breken lans voor hoogstaand wiskundeonderzoek IB

14 maart 2019

01u49

Bron: Belga 0 Onderwijs Het weer voorspellen? Epidemieën beheersen? Onze voedselveiligheid monitoren? Artificiële intelligentie? Allemaal onmogelijk zonder wiskunde. Wiskunde is dan ook enorm belangrijk en onze samenleving heeft baat bij hoogstaand wiskundeonderzoek, degelijk wiskundeonderwijs en een vlotte vertaling van nieuwe wiskunde in innovatie. Om dat te realiseren pleiten de vijf Vlaamse universiteiten voor een slagkrachtig platform dat de wiskunde verenigt.

Ze doen dat in een persmededeling die ze vandaag, op pi-dag (naar de Griekse letter 'pi' van het alfabet) verspreiden. Pi-dag wordt op 14 maart gevierd, omdat in de Amerikaanse schrijfwijze voor data 14 maart geschreven wordt als 3/14 en de driecijferige benadering voor pi 3,14 is - en dat is een feestje waard op de wiskunde-departementen van universiteiten wereldwijd.

"Het is een paradox", zegt Herman Van Goethem, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). "De impact van wiskunde op onze maatschappij wordt steeds groter. Maar toch is wiskunde steeds minder zichtbaar."

Nijpend tekort aan wiskundeleraren

Ondanks haar belang kampt de wiskunde vandaag met verschillende uitdagingen. "Een nijpend probleem is het tekort aan wiskundeleerkrachten", zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR. "Elk jaar stoppen een vierhonderdtal wiskundeleerkrachten ermee, de meeste door pensionering. Maar van de honderd wiskundigen die elk jaar afstuderen, kiezen er maar een twintigtal voor het onderwijs. Wiskundigen zijn immers ook erg gegeerd in het bedrijfsleven."

Om de uitdagingen aan te pakken, moet de hele Vlaamse wiskunde samenwerken. De Vlaamse rectoren pleiten voor een wiskundeplatform, waar de onderwijssector, bedrijfs- en academische wereld samen timmeren aan een sterkere wiskunde. Via dat platform kunnen ze dan beter communiceren over het belang van wiskunde, werken aan de verbetering van het wiskundeonderwijs, meer wiskundestudenten (vooral meisjes) aantrekken, wiskundig onderzoek uitbreiden en de transfer van wiskundige kennis naar technologische innovatie verbeteren.

Jonge Academie

Naast de VLIR namen ook enkele wiskundigen en ingenieurs uit de Vlaamse universiteiten en een groep academici van de zogeheten 'Jonge Academie' het initiatief om een verklaring op te stellen. "Om de uitdagingen structureel aan te pakken, moet de hele Vlaamse wiskunde samenwerken", is hier het motto. Ook enkele captains of industry ondertekenden de verklaring, zoals Jef Colruyt (CEO Colruyt Group), Jan De Witte (CEO Barco), Johan Thijs (CEO KBC) en Françoise Chombar (CEO Melexis en voorzitter STEM-Platform). Verder betuigden ook David Dehenauw (KMI-meteoroloog), Frank De Winne (astronaut) en Charissa Parassiadis (zangeres Slongs) hun steun. Ook de directeurs van de belangrijkste onderwijskoepels Lieven Boeve en Raymonda Verdyck hebben hun handtekening gezet.