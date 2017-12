Vlaamse regering stelt hervorming van secundair onderwijs uit tot 1 september 2019 rvl eb

Bron: Belga 8 BELGA Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Onderwijs De Vlaamse regering stelt de start van de hervorming van het secundair onderwijs uit tot 1 september 2019. De scholen krijgen een extra jaar om zich voor te bereiden.

De vraag was al langer of de hervorming zou ingaan op 1 september 2018, zoals oorspronkelijk gepland, of dat er uitstel zou komen. Verschillende onderwijsverstrekkers, de Vlaamse Onderwijsraad en een aantal politieke partijen hadden daarom gevraagd. Alvorens de regering de knoop zou doorhakken, werkte minister van Onderwijs Hilde Crevits nog een uitgebreide overlegronde af. Maar ook zij liet enkele weken geleden verstaan dat september 2018 voor haar "geen fetisj" was.

De kogel is nu dus door de kerk. "Om een kwalitatieve opstart te garanderen heeft de Vlaamse regering vandaag na uitgebreid overleg met het onderwijsveld en verschillende adviezen beslist dat het schooljaar 2018-2019 een schakeljaar wordt voor de scholen om de modernisering voor te bereiden", zegt minister Crevits. "Op 1 september 2019 gaat de modernisering dan definitief van start. De stok kan nu doorgegeven worden aan het onderwijsveld, scholen en onderwijsverstrekkers, die de kansen van de voorliggende modernisering volop kunnen grijpen om het best mogelijke onderwijsproject uit te tekenen voor hun leerlingen".

Het ontwerpdecreet verhuist nu voor advies naar de Raad van State en moet nadien nog groen licht krijgen in het Vlaams parlement.

Eindtermen en duaal leren

Het was ook al langer duidelijk dat de hervorming van het secundair onderwijs aan de invoering van de nieuwe eindtermen én aan het duaal leren zou worden gekoppeld. Ook die twee vernieuwingen komen er dus pas in 2019. Met het duaal leren kunnen jongeren vanaf 15 jaar hun kennis op de werkvloer opdoen. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs.

Momenteel wordt het systeem uitgetest in 21 studierichtingen, waaraan 480 leerlingen deelnemen. Volgend schooljaar wordt dat uitgebreid naar 55 studierichtingen. Vanaf 1 september 2019 komt er een volwaardige uitrol, in het technisch, beroeps- en buitengewoon onderwijs. Op een latere datum zal het ook in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs worden ingevoerd.

GO!: "Blij dat Vlaamse regering met onze bezorgdheden rekening houdt"

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is blij met de beslissing van de Vlaamse regering. "We zijn tevreden dat de Vlaamse Regering met onze bezorgdheden rekening gehouden heeft en de start van beide decreten op 1 september 2019 heeft gebracht", zegt afgevaardigd bestuurder van het GO!, Raymonda Verdyck. Verdyck benadrukt nu samen met de overheid en de andere onderwijsverstrekkers op een constructieve manier aan de slag te gaan om er werk van te maken.

Ook het GO! had de latere ingangsdatum gevraagd om de modernisering kwaliteitsvol en inhoudelijk te kunnen realiseren. "Er is immers nog veel werk aan de winkel: onder andere de invulling van de eindtermen en de vertaling ervan naar de leerplannen", klinkt het. "Bovendien vraagt de hervorming een groot engagement van onze mensen. In die optiek zijn we blij dat de startdatum 1 september 2019 wordt om een gedegen voorbereiding en implementatie te garanderen."