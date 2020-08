Vlaamse regering raadt scholen af om temperatuur van leerlingen te controleren: “Geeft vals gevoel van veiligheid” KVE

23 augustus 2020

19u36

Bron: VTM Nieuws 2 Onderwijs Het is niet de bedoeling dat scholen de temperatuur gaan meten van leerlingen en leerkrachten aan de schoolpoort. Zo staat te lezen in het draaiboek van de Vlaamse overheid voor de opening van de scholen op 1 september, meldt VTM Nieuws. In het voorjaar deden heel wat scholen dat wel, maar er zijn blijkbaar redenen genoeg om dat niet te doen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de nasleep van de eerste coronagolf in het voorjaar deden sommige scholen het wel: ze namen de temperatuur van alle leerlingen van zodra die de school binnengingen. Maar vanaf 1 september zal dat wellicht niet meer het geval zijn. In het draaiboek van de Vlaamse overheid voor de heropening van de scholen staat het expliciet: “Het is niet de bedoeling om de temperatuur van leerlingen en leerkrachten preventief te meten”.

Daarvoor worden zeven redenen opgesomd waaronder deze: “Koorts is een slechte parameter, er zijn veel valse resultaten én het kan een vals gevoel van veiligheid geven.” In het draaiboek staat bovendien dat het om een medische handeling gaat die in principe alleen door artsen en verpleegkundigen kan uitgevoerd worden. En dat het ingaat tegen de regelgeving op de privacy.

“We vrezen dat het een vals gevoel van veiligheid gaat geven en dat leerkrachten en scholieren zich dan misschien niet zullen houden aan de social distancing en mondmaskerplicht”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Koorts kan je ook maskeren met koortswerende middelen. Dus uiteindelijk doe je dat beter niet.”

Algemene temperatuurscreening is inderdaad niet heiligmakend, zeggen virologen. Veel nuttiger is het dat ouders de temperatuur van hun kind meten als ze vermoeden dat het zich niet goed voelt.

Ouders kennen natuurlijk de normale temperatuur van hun kinderen het beste Viroloog Marc Van Ranst

“Ouders kennen natuurlijk de normale temperatuur van hun kinderen het beste”, beaamt viroloog Marc Van Ranst. “Wanneer je 38 graden hebt, dan heb je koorts. En dan is daar geen enkele discussie over”, stelt hij. “Je moet de temperatuur niet meten wanneer die kinderen net uit bed komen want kan dat wat hoger zijn. Zo is een temperatuur van 37,5 voor sommige kinderen normaal. Maar wanneer je kind dat nooit heeft, dan heeft het op dat moment koorts.” En in dat geval is er geen andere optie, dan moet je je kind thuishouden.

Bekijk ook: Uitgelegd. Zijn kinderen met corona even besmettelijk



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.