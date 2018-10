Vlaamse leerkrachten trekken steeds vaker naar Nederland IB

15 oktober 2018

05u25

Bron: Belga 0 Onderwijs We mogen dan in ­eigen land al een ­lerarentekort hebben, toch trekken steeds meer Vlaamse leerkrachten de grens over naar Nederland. "Je komt er sneller in aanmerking voor een vaste job", klinkt het vandaag in de kranten van Mediahuis.

De tendens is opvallend: in 2013 ging het om 31 leerkrachten die samen 49 vakken in Nederland gaven. In 2017 waren het er al 68, die samen 176 vakken voor hun ­rekening namen. De cijfers zijn afkomstig van de Nederlandse Dienst Uitvoering Onderwijs.

Het Nederlandse ministerie van Onderwijs bevestigt in de krant dat gekwalificeerde leraren uit Vlaanderen zeker welkom zijn. Want ook onze noorderburen kampen met een lerarentekort. Dat wordt alleen al in het basisonderwijs geschat op ruim 3.000 voltijdse leerkrachten tegen 2020. Uit een prognose van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat er tot 2024 in Vlaanderen elk jaar zo'n 6.000 extra leerkrachten nodig zijn.

Een directeur uit Zeeuws-Vlaanderen merkt op dat de arbeidsvoorwaarden soms aantrekkelijker zijn over de grens. Zo komt men in Nederland sneller in aanmerking voor een vaste job. De scholengroep voert ook een actief wervingsbeleid, bijvoorbeeld via advertenties.