Vlaamse leerkrachten: "Leerlingen mogen op school enkel Nederlands spreken" Redactie

09u34

Bron: VRT NWS 3810 ANP Onderwijs Een meerderheid van de leerkrachten in Vlaanderen vindt dat leerlingen op school enkel Nederlands mogen spreken, zo blijkt uit een doctoraatsonderzoek van de Universiteit Gent. Een derde van de leerkrachten is ook voorstander van straffen als leerlingen toch een andere taal spreken op de speelplaats of in de refter.

Onderzoekster Reinhilde Pulinx bevroeg voor haar doctoraatsonderzoek achthonderd leerkrachten in vijftig scholen in Antwerpen, Gent en Genk. Driekwart van de ondervraagde leerkrachten vindt dat er tijdens de schooluren enkel Nederlands mag gesproken worden. Bovendien vindt een derde dat leerlingen moeten gestraft worden als ze dat niet doen. Volgens de onderzoekster geloven de leerkrachten dat een gebrekkige kennis van het Nederlands leerlingen zodanig parten spelen dat het de oorzaak is van slechte schoolprestaties.

Lage verwachtingen

Opvallend is dat de leerkrachten die het hardst vasthouden aan het gebruik van het Nederlands minder vertrouwen hebben in hun leerlingen en minder overtuigd zijn dat hun leerlingen goed hun best willen doen. Eerder onderzoek toonde al aan dat leerkrachten die weinig vertrouwen hebben in hun leerlingen automatisch ook lagere verwachtingen koesteren. Een zelfvervullende voorspelling, want leerlingen schikken zich vaak naar de verwachtingen van hun onderwijzers.

Paradox

"We stoten hier op de paradox dat het beleid erop gericht is om alle leerlingen kansen te geven om het goed te doen op school, maar door die dynamiek krijgen we net een tegenovergesteld effect," zegt Reinhilde Pulinx. "Ze worstelen daarmee omdat ze zien dat hun leerlingen eigenlijk niet voldoende vooruitgaan en ze zijn op zoek naar een andere aanpak, maar die is nu nog niet voorhanden."

Basiskennis Nederlands

Volgens de onderzoekster zijn leerkrachten wel steeds meer op zoek naar andere manieren om met meertaligheid om te gaan en wordt meertaligheid ook positiever benaderd, zoals door het GO en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij vindt dat we afmoeten van het dwangidee dat leerlingen eerst perfect Nederlands moeten kunnen vooraleer ze aan hun schoolcarrière beginnen - zorg voor een basiskennis en verbeter die tijdens de schoolloopbaan, klinkt het.