Vlaamse leerkrachten horen tot de best betaalde ter wereld. Maar: “Cru gezegd kan een slechte leerkracht evenveel verdienen als een goede leerkracht”

Onderwijs

In de grondwet staat onder artikel 24 dat het onderwijs in België kosteloos is. Een nobel principe, maar iedereen beseft dat gratis niet bestaat. Onze kinderen naar school sturen kost handenvol geld. Zowel aan de gemeenschap als aan ouders. HLN dook in de jaarboeken van het Vlaams onderwijs en zocht uit hoe de centen exact rollen. Vandaag deel 2: Wat verdient het onderwijspersoneel? Een ding is zeker: het loonbeleid is een kluwen van jewelste. Lees meer in ons dossier