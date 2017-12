Vlaamse hogescholen plannen eigen masters: "Revolutie in Vlaams hoger onderwijs" IB

Onderwijs Zowel Howest als de Thomas More Hogeschool plannen professionele masters in te richten. Dat is een kleine revolutie in het Vlaams hoger onderwijs. Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

In het Vlaams hoger onderwijs zijn de masteropleidingen het exclusieve domein van de universiteiten, behalve in de kunsten. Maar de hogescholen ­Howest en Thomas More maken plannen om daar komaf mee te maken door zogeheten 'professionele masters' in te richten.

Financiering

In samenspraak met het bedrijfsleven werkt Howest aan zo'n professionele master in een technologische richting. De financiering zou gebeuren vanuit de privésector en met inschrijvings­gelden. Volgens het decreet Vlaams hoger onderwijs mogen hogescholen geen eigen master inrichten, maar Howest omzeilt dat door te kijken naar een samenwerking met buitenlandse hogescholen of universiteiten.

Ook de Thomas More Hogeschool is 'ernstig' aan het onderzoeken of het een professionele master kan aanbieden. In Wetteren biedt een Nederlandse hogeschool al enkele modules van een professionele masteropleiding aan, meldde De Morgen gisteren.