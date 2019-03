VIDEO. Helpen luizenzakken op school tegen luizen? Dermatologen zijn alvast sceptisch DVDA

11 maart 2019



Vijf Vlaamse scholen experimenteren met zogenaamde luizenzakken, dat zijn zakken waarin kinderen hun jassen en mutsen moeten stoppen voor ze de klas in gaan. Op die manier komen eventuele luizen aan de kapstok niet in contact met de kleren van andere kinderen en kunnen luizen niet overspringen. De blauwe luizenzakken worden momenteel vooral in Nederland gebruikt. Ze bestaan uit propyleen, waardoor luizen er niet uit kunnen en kosten zo’n drie euro. Of ze ook een toekomst in België hebben, moet nog blijken. Dermatologen reageren alvast sceptisch.