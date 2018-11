Verzet van studentenkoepel tegen het schrappen van het recht op examenkopie kv

14 november 2018

17u13

Bron: Belga 0 Onderwijs De Vereniging voor Vlaamse Studenten (VVS) kant zich tegen het feit dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het recht voor studenten drastisch wil beperken om een kopie aan te vragen van het afgelegde schriftelijk examen. Dat meldt het Leuvense studentenblad Veto en wordt bevestigd door Dylan Couck die binnen de VVS verantwoordelijk is voor onderwijs.

Nu heeft elke student de mogelijkheid om een examenkopie aan te vragen, hoewel niet elke onderwijsinstelling happig is om die vraag in te gaan. Crevits wil dit beperken tot studenten uit het hoger onderwijs die een beroepsprocedure instellen tegen het examenresultaat. Het kopierecht zou bovendien beperkt worden tot de foutief beantwoorde vragen.

Volgens Couck is het behoud van het recht op een examenkopie belangrijk voor studenten. "Studenten, in de eerste plaats zij die met leerstoornissen kampen, hebben er baat bij om na een examen na te gaan wat er fout liep. Het is bovendien een goede onderwijspraktijk dat professoren elk jaar opnieuw nieuwe examenvragen opstellen in het licht van wat er gedoceerd werd", aldus Couck.



VVS wil in de eerste plaats meer tijd om dit thema grondig te bespreken. De maatregel van Crevits zit vervat in een 30 bladzijden tellend verzameldecreet met een allegaartje van artikels. Samen met de Vlaamse Onderwijsraad pleit VVS ervoor om het artikel uit dit decreet te halen. De maatregel is volgens Couck wellicht ook strijdig met de regelgeving over de openbaarheid van bestuur.