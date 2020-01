Vervoort begrijpt Vlaams verzet tegen schoolcontracten niet IB

17 januari 2020

05u06

Bron: Belga 0 Onderwijs Brussels minister-president Rudi Vervoort begrijpt de kritiek van de Vlaamse regering en minister van Onderwijs Ben Weyts in het bijzonder op de Brusselse schoolcontracten niet. De Vlaamse regering is naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen de ordonnantie.

Met de schoolcontracten ondersteunt het Brussels Gewest scholen om hun deuren na de schooluren open te stellen voor bewoners en verenigingen uit de buurt. Maar de Vlaamse regering ziet daarin een bevoegdheidsoverschrijding. Met de projecten komt Brussel op het terrein van de Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid voor onderwijs, is de redenering. Daarom besliste Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof te stappen.

“We zijn verbaasd en begrijpen het probleem niet. Het gaat hier niet over onderwijs maar over een instrument van stadsvernieuwing gericht op betere stedelijke integratie, zodat inwoners van buurten met weinig of geen groene ruimten of publieke ruimten de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan diverse activiteiten buiten de schooluren. Dit is zeer duidelijk een bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat bevestigt ook de Raad van State”, aldus de Brusselse regeringsleider Rudy Vervoort.

“Onwettig als de pest”

Volgens Weyts is het advies van de Raad van State echter zo klaar als een klontje. "Dit is zo onwettig als de pest", zei de N-VA-minister in het Vlaams Parlement. Maar dat wordt door de Brusselse regering met klem ontkend. In haar advies over de ordonnantie heeft de Raad van State volgens Vervoort bevestigd dat de ordonnantie grotendeels onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest valt.

Het schoolcontract is immers een stedelijk revitaliseringsprogramma dat gericht is op herinvestering in de schoolomgeving om de gezelligheid en veiligheid te waarborgen en de school open te stellen voor de buurt.