Verkorte masteropleiding leerkracht vanaf volgend schooljaar ook voor hooggeschoolde werkzoekenden

18 juni 2020

11u18

Bron: Belga 0 Onderwijs Vanaf volgend academiejaar zullen hooggeschoolde werkzoekenden met steun van de VDAB gratis de verkorte educatieve master kunnen volgen waarmee ze aan de slag kunnen als leerkracht in de hogere graden van het secundair onderwijs. Dat kondigde Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) donderdag aan in de Commissie Werk van het Vlaams parlement.

Uit het meest recente schoolverlatersrapport van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB blijkt nog maar eens het belang van een diploma. Van de schoolverlaters die zonder diploma de arbeidsmarkt betreden, is bijna één op de drie na één jaar nog werkzoekend. Van wie een getuigschrift of een diploma secundair onderwijs behaalt is slechts één op de tien nog werkzoekend na één jaar, met een diploma hoger onderwijs zakt dat zelfs naar 3 procent.

Tegelijkertijd kampt de arbeidsmarkt met een tekort aan leerkrachten. De VDAB stimuleert daarom de zij-instroom in lerarenopleidingen. Op dit moment zijn meer dan 860 werkzoekenden ingeschreven in zo’n lerarenopleiding, nagenoeg een verdrievoudiging in vergelijking met 2015.

Licentiaats- of masterdiploma

Om dat aantal nog op te drijven, wordt de verkorte educatieve master vanaf volgend schooljaar opengesteld voor hooggeschoolde werkzoekenden met een licentiaats- of masterdiploma. Dat antwoordde minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) donderdagvoormiddag op vragen van Robrecht Bothuyne, Loes Vandromme (beiden CD&V) en Tom Ongena (Open Vld) in het Vlaams parlement.

Het gaat om de eerste master die de VDAB structureel erkent als onderwijskwalificerend opleidingstraject. Dat betekent dat werkzoekenden die de opleiding volgen dat gratis kunnen doen, met ondersteuning van de VDAB. Tegelijkertijd behouden ze hun uitkering en krijgen ze een vergoeding voor kinderopvang, transport en cursusmateriaal. Het opleidingstraject richt zich voornamelijk op cursisten die kiezen voor een knelpuntgerichte opleiding, denk aan economie, fysica, Frans of chemie.

Tot vorig academiejaar konden houders van een masterdiploma met een bijkomend studiejaar een lerarenopleiding volgen om zo les te kunnen geven in het secundair onderwijs. Dat systeem werd vervangen door de educatieve master, waarmee studenten in principe al na een bachelor kunnen overschakelen op een keuze voor het leraarschap, al kiezen veel studenten er toch nog voor een verkort programma van een jaar te volgen nadat ze hun masterdiploma hebben gehaald.

