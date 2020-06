Veiligheidsvoorschriften versoepelen ook in de kunstacademies YV

11 juni 2020

14u00

Bron: Belga 0 Onderwijs De strenge veiligheidsmaatregelen voor het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) worden versoepeld. Dat gebeurt op vraag de Academies en in nauw overleg met de experts van de GEES. De Academies krijgen voortaan de mogelijkheid om, als ze dat zelf willen, opnieuw meer groeplessen te organiseren. Alleen voor koren, ensembles met blaasinstrumenten en lessen met nauw fysiek contact zijn er nog geen groeplessen mogelijk. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekendgemaakt.

Begin mei werd een eerste draaiboek voor de heropstart van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) uitgewerkt. Voor het DKO waren er strengere veiligheidsvoorschriften dan voor het leerplichtonderwijs, onder meer omdat er in de academies meer contactbubbels vermengd worden er ook meer generaties samengebracht worden. Maar door de gunstige evolutie van de gezondheidssituatie, kunnen ook de teugels in het DKO wat losser gelaten worden. Dat gebeurt volgens minister Weyts in samenspraak met de experts van de GEES.

“Tot nu toe was in het DKO enkel 1-op-1-onderwijs toegestaan, maar we willen ook zoveel mogelijk leerlingen van de academies de kans geven om dit schooljaar samen met hun studiegenoten af te sluiten”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Vanaf maandag

Vanaf maandag 15 juni volgt het DKO daarom de maatregelen die ook gelden voor het leerplichtonderwijs en voor de cultuursector. Net als in het leerplichtonderwijs blijft er wel een onderscheid tussen de regels voor kinderen tot 12 jaar en leerlingen ouder dan 12 jaar. Generaties blijven gescheiden. Voor 65-plussers komen er meer restricties en aparte richtlijnen. De hygiënemaatregelen blijven van kracht.

Voor een aantal opleidingen en cursussen in het DKO blijven er wel striktere beperkingen gelden. Zo blijven groeplessen voor koren, ensembles van blaasinstrumenten en lessen met nauw fysiek contact - denk aan dans - nog steeds onmogelijk, net als in de rest van de cultuursector.

“Net op tijd voor het einde van het schooljaar zullen ook veel leerlingen van de academies weer in groep kunnen samenkomen”, zegt Weyts. “Ik ben heel blij dat we in samenspraak met de GEES gehoor kunnen geven aan deze duidelijke vraag vanop het terrein.”