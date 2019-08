Veel scholen hebben nog te weinig leerkrachten voor begin schooljaar ADN

22 augustus 2019

08u38

Bron: VRT 36 Onderwijs Het nieuwe schooljaar staat voor de deur, maar heel wat scholen zijn nu nog op zoek naar leerkrachten. Dat meldt de VRT. “Het is zoeken naar een speld in een hooiberg”, zegt de directeur van het Sint-Martinuscollege in Overijse.

Binnen amper anderhalve week - op 2 september - start het schooljaar opnieuw. Maar scholen hebben het moeilijk om nieuwe leerkrachten te vinden. In het Sint-Martinuscollege in Overijse zoeken ze bijvoorbeeld nog liefst acht leerkrachten. Vooral leraren voor wiskunde en wetenschapsvakken zijn erg moeilijk te vinden, stelt directeur Johan Vanloo.

De directeur beseft dat mensen met een bachelor- of master-diploma vaak voor de privésector kiezen. Daar kunnen ze immers meer verdienen. “Wij hebben een mooi aanbod met onze vakantie en ons loon is ook niet mis”, reageert Vanloo aan de VRT. “Maar tegenover grote bedrijven kunnen wij niet opboksen. Je ziet ook dat mensen uit wiskundige richtingen in hogescholen en universiteiten vooral afvloeien naar de privé. Dan heb je als school een groot probleem. We zijn geen uitzondering in de streek, zelfs niet in Vlaanderen. Het tekort is er overal.”

Kwaliteit

De Vlaamse overheid waarschuwde eerder al voor een dreigend lerarentekort vanaf volgend jaar, maar veel scholen hebben er dus nu al mee te kampen. Dat bevestigt ook de katholieke onderwijskoepel. “Ik schrik niet van dit nieuws”, stelt topman Lieven Boeve. “Mensen met een leerkrachtendiploma zijn ook in andere sectoren populair. Daarnaast is er ook een hele generatie leerkrachten die met pensioen gaat, en komen er ook steeds meer leerlingen bij.”

“Elke 18-jarige die graag naar het onderwijs wil, moeten we daar ook proberen te krijgen”, aldus Boeve. “Er wordt een nieuw Vlaams regeerakkoord gevormd, wij hopen uiteraard dat maatregelen om het lerarentekort aan te pakken daar prominent in staan. Het tekort aan leerkrachten is de grootste en belangrijkste bedreiging voor de goede kwaliteit van ons onderwijs.”

