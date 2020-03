Vandaag nog minder leerlingen in opvang op school, wel oproep om zeker opvang te blijven voorzien ADN

Bron: Belga 0 Onderwijs De onderwijsnetten melden dat er dinsdag nog minder leerlingen naar de opvang in de scholen zijn gekomen dan gisteren. Dat is gebaseerd op indrukken van sommige scholen(groepen) en niet op een steekproef of telling. Tegelijkertijd roept het Katholiek Onderwijs scholen op om zeker opvang te blijven voorzien. “ Ook al waren er vandaag weinig leerlingen aanwezig, dat betekent niet dat hun ouders ook voor de komende dagen en weken altijd een oplossing hebben”, zo klinkt het.

Gisteren bleek uit steekproeven van de onderwijsadministratie dat in het basisonderwijs in Vlaanderen ongeveer 10 procent van de leerlingen aanwezig was, in het secundair onderwijs minder dan 5 procent.

Opkomst nog iets lager

"Enkele van onze GO! scholengroepen hebben laten weten dat de opkomst vandaag nog iets lager is dan gisteren", zegt Nathalie Jennes van het Gemeenschapsonderwijs GO!. "We hebben vastgesteld dat er maandag nog veel leraren op school aanwezig waren. Intussen werden beurtrollen en taakverdelingen afgesproken in functie van de opkomst.”



"De GO! scholen stonden op zeer korte termijn klaar, enerzijds om opvang te garanderen waar nodig, en anderzijds met allerlei oplossingen om de leercontinuïteit niet te onderbreken voor de leerlingen die thuisblijven", voegt de woordvoerster toe. "We zien daartoe veel bereidwilligheid en creativiteit: scholen en de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! hebben de voorbije dagen alles in het werk gesteld om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.”

Ook al waren er vandaag weinig leerlingen aanwezig, dat betekent niet dat hun ouders ook voor de komende dagen en weken altijd een oplossing hebben Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Pieter-Jan Crombez, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zegt dat ze in hun scholen "ongeveer hetzelfde beeld zien als gisteren, met in het secundair onderwijs nog iets minder leerlingen".

In de jongste extra nieuwsbrief voor scholen roept het Katholiek Onderwijs wel op om zeker op school opvang te blijven voorzien voor alle gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang vinden. “Ook al waren er vandaag weinig leerlingen aanwezig, dat betekent niet dat hun ouders ook voor de komende dagen en weken altijd een oplossing hebben.” De schooldirecties en het personeel krijgen de raad om de richtlijnen van de overheid te volgen.

Afspraken

Wat het personeel betreft, moeten er afspraken gemaakt worden. “Alle gezonde personeelsleden zijn aan het werk. Over de invulling van hun takenpakket (op school of thuis) worden in het lokaal onderhandelingscomité afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat de leerlingen de aangeleerde leerstof en vaardigheden onderhouden. Daarbij moet ook aandacht uitgaan naar leerlingen die thuis niet over een computer of internetverbinding beschikken.”

“Onze personeelsleden zijn helden”, zo wordt in de nieuwsbrief nog gesteld. “We ontvangen verschillende signalen dat onderwijspersoneel zich vrijwillig wil inzetten om mensen te helpen die het in deze periode extra moeilijk hebben. De solidariteit is bewonderenswaardig.” De Vlaamse regering lanceerde #Vlaanderenhelpt. “Onderwijspersoneel dat zich vrijwillig wil inzetten in dat kader, doet dat in opdracht van de Vlaamse Overheid en is meteen ook verzekerd”, benadrukt de nieuwsbrief. Alle info hierover is te vinden op de website https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/