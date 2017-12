Van elke euro maken universiteiten er zes IB

Studenten aan het werk in de universiteitsbibliotheek van de KU Leuven. Onderwijs De circa 1,5 miljard euro die overheden jaarlijks aan de vijf Vlaamse universiteiten uit­keren, levert onze economie bijna 10 miljard euro op. Dat besluit het Schotse adviesbureau BiGGAR Economics in een studie op vraag van de rectoren. Dat meldt De Standaard vandaag. Het is de eerste keer dat de sociaaleconomische impact van onze universiteiten wordt becijferd.

Voor elke euro die de overheid aan de Vlaamse universiteiten besteedt, dragen die vijf instellingen op hun beurt zes euro bij tot de Vlaamse economie. Bovendien zorgen de universiteiten voor bijna 92.000 jobs in Vlaanderen.

De vijf Vlaamse universiteiten - goed voor 32.000 medewerkers en 125.000 bachelor- en masterstudenten - krijgen samen ongeveer 1,6 miljard euro aan werkingstoelagen van de overheid. Uit de analyse van BiGGAR Economics blijkt dat de universiteiten voor 9,8 miljard euro bruto toegevoegde waarde aan de Vlaamse economie bijdragen. De impactratio bedraagt dus 1 op 6.

Jobs

De impact van de universiteiten beperkt zich overigens niet alleen tot Vlaanderen. De vijf Vlaamse instellingen zijn samen goed voor een bruto toegevoegde waarde van 12 miljard euro op Europees vlak. In Europa creëren ze 121.800 jobs. In Vlaanderen alleen wordt het aantal jobs geschat op 91.800. De universiteiten stellen meer dan 30.000 mensen rechtstreeks te werk. "Veel van die jobs ontstaan dankzij de acht wetenschapsparken en de twaalf incubators van de universiteiten", zegt VLIR-voorzitter Herman Van Goethem, rector van UAntwerpen. "Met die initiatieven geven de universiteiten onderzoekers en ondernemers de kans om te groeien."

De analyse houdt rekening met brede economische parameters zoals uitgaven in de dagelijkse werking van universiteiten - bijvoorbeeld voor personeel of gebouwen - en de bestedingen van studenten, maar ook naar de valorisatie van onderzoek en hoeveel hoger het loon is van mensen met een universitair diploma dan dat van mensen zonder.

Problematische erosie

Met dit onderzoek willen de vijf Vlaamse rectoren een punt maken. De data zullen gebruikt worden om een memorandum op te stellen voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019. "Er is een erosie van de financiering aan de gang die heel problematisch wordt. Door het niet volledig doorrekenen van de index, het niet proportioneel meestijgen van de financiering van het aantal studenten, enzovoort", zegt Herman Van Goethem, de rector van de UAntwerpen en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir).

De resultaten van de impactstudie worden vandaag om 16.00 uur in de Universitaire stichting in Brussel voorgesteld aan de academische wereld