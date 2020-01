Vakken in vreemde taal volgen, helpt kennis van die taal vooruit ttr

14 januari 2020

08u29

Bron: belga, De Standaard 0 onderwijs Leerlingen die in het secundair bepaalde vakken in een andere taal dan het Nederlands volgen, hebben een duidelijk betere kennis van die vreemde taal dan leerlingen die dat niet doen. Dat blijkt uit de eerste grootschalige studie naar dat soort onderwijs in Vlaanderen, bericht de VRT vandaag. "Het gebeurt zonder afbreuk te doen aan hun kennis van het Nederlands", klinkt het bij de onderzoekers.

Leerlingen in het Vlaamse secundaire onderwijs kunnen sinds 2014 vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde volgen in het Engels, Frans of Duits. Voor het eerst sinds de invoering is een grote studie uitgevoerd naar de effecten van dit zogenaamde CLIL-onderwijs in Vlaanderen.



De onderzoekers hebben zowat 1.600 leerlingen uit het eerste en tweede middelbaar bevraagd en intensief gevolgd. "We hebben bijvoorbeeld bij elke leerling afzonderlijk in een lokaaltje gepeild naar hun spraakvaardigheid in de vreemde taal", legt onderzoekster Liesbeth Martens van de hogeschool UCLL uit.

“Hoe vroeger, hoe beter”

Ze hebben zowel leerlingen die in een CLIL-traject zitten, als hun medeleerlingen die dat niet doen, met elkaar vergeleken. "Leerlingen die zo'n traject volgen, spreken en begrijpen de taal veel beter dan leerlingen die niet in zo'n traject zitten", zegt Martens. Bovendien lijkt het krijgen van lessen in andere talen dan het Nederlands geen afbreuk te doen van hun kennis van het Nederlands. Niet onbelangrijk, want dat was nochtans een vrees bij de invoering van de trajecten.

De onderzoekers pleiten wel voor meer ondersteuning voor de leerkrachten. Nu krijgen die geen extra tijd om een CLIL-les voor te bereiden. Bovendien stellen de onderzoekers voor om al in de kleuterklas en in de lagere school te beginnen met lessen in een vreemde taal. "Hoe vroeger leerlingen een vreemde taal leren, hoe beter de resultaten.”

Hoger onderwijs

Een versoepeling van de taalwet op het hoger onderwijs moet er eveneens voor zorgen dat er meer vakken in het Engels gedoceerd worden in de bacheloropleidingen. Het zou om maar liefst de helft van de bachelorvakken gaan. Historici en politicologen waarschuwen in een opiniestuk in ‘De Standaard’ voor de verengelsing van het hoger onderwijs. “Het wordt hoog tijd dat de verdedigers van het Nederlands in Vlaanderen in actie schieten”, klinkt het in ‘De Standaard’.

“De reductie van het Nederlands tot huis-tuin-en-keukentaal, zoals aan de University of Twente, is niet alleen een cultureel probleem. Aan taalverschraling zijn pedagogische risico’s verbonden. Daarnaast zien wij vooral maatschappelijke bezwaren. Hoger onderwijs in het Nederlands is een belangrijke democratische verworvenheid. De verregaande verengelsing van de bachelors uit marktoverwegingen brengt die verworvenheid ernstig in het gedrang”, zo waarschuwen Gita Deneckere, Bruno De Wever en Bart Maddens nog.