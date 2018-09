Universiteiten onderhandelen met Vlaamse regering over lagere publicatiedruk IB

14 september 2018

05u52

Bron: Belga 0 Onderwijs De Vlaamse regering en de rectoren van de Vlaamse universiteiten gaan om de tafel zitten over de manier waarop het onderzoek in Vlaanderen wordt gefinancierd. Volgens De Tijd vandaag zijn de alarmkreten over publicatiedruk niet in dovemansoren gevallen.

De rectoren bespreken vanaf eind deze maand met Vlaams minister van Wetenschapsbeleid Philippe Muyters (N-VA) hoe de financiering van het onderzoek in Vlaanderen beter kan.

De aanleiding is een evaluatie van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), waarmee de Vlaamse overheid het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen financiert. Het fonds is de belangrijkste inkomstenbron van de universiteiten voor onderzoeksprojecten.

De evaluatie, die De Tijd kon inkijken, is opvallend positief. Zo zit het aantal doctoraten, publicaties en octrooien in Vlaanderen mee door het fonds in stijgende lijn.

Kwantitatieve parameters

Maar academici in Vlaanderen protesteren al jaren tegen de manier waarop het geld verdeeld wordt. Zo hanteert de overheid vooral kwantitatieve parameters, zoals het aantal doctoraten. Die nadruk sijpelt door in het interne beleid van de universiteiten, waarschuwen geïnterviewden opnieuw in de evaluatie. Het aantal publicaties dreigt belangrijker te worden dan de kwaliteit ervan.

De zoektocht naar een nieuw model begint op 26 september.