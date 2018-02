Universiteiten en experten botsen over hervorming advocatuur: "Wij moeten geen professionelen opleiden" jv

27 februari 2018

09u24

Bron: belga 0 Onderwijs De universiteiten en de experten die de modernisering van het advocatenberoep moeten voorbereiden, botsen over een mogelijke hervorming van de opleiding rechten. De door minister Geens aangestelde experten willen de twee masterjaren opdelen in een theoretisch jaar en een beroepsvoorbereidend specialisatiejaar, zodat toekomstige advocaten beter voorbereid op de arbeidsmarkt verschijnen. Maar dat willen de decanen van de rechtsfaculteiten niet. "De rol van de universiteit is niet om professionelen op te leiden."

Patrick Hofströssler, oud-directeur van de Studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies en zijn Franstalige collega Patrick Henry, oud-voorzitter van de Franstalige orde der advocaten, kregen afgelopen zomer van minister van Justitie Koen Geens de opdracht om na te denken over de toekomst van de advocatuur. De CD&V-minister wil het beroep moderniseren en hoopt dit voorjaar nog een beleidsplan klaar te hebben.

De opleiding bereidt advocaten eigenlijk niet voldoende voor op de arbeidsmarkt. Dat komt omdat studenten heel veel vrijheid hebben in hun curriculum, en dus niet van alle rechtstakken evenveel kaas hebben gegeten, maar ook omdat er bijvoorbeeld te weinig ruimte is voor 'soft skills' zoals schrijven en spreken. Maar dat zorgt voor een mismatch op de stageplaatsen. Wie advocaat wil worden, moet na de master rechten nog drie jaar als stagiair aan de slag bij een advocatenfirma, en die verwachten een opgeleide advocaat.

"Deze opleiding leidt studenten op tot juristen, niet tot advocaten, en al zeker niet tot advocaten die ook als ondernemer hun plaats in het leven innemen", stelt Hofströssler. "Hooggespannen verwachtingen en realiteit kunnen niet erger botsen."

Door die mismatch, maar ook omdat advocatenkantoren minder tijd en middelen hebben om stagiairs goed op te leiden, krijgen ze vaak administratieve taakjes toegewezen. Of ze worden net als volwaardige advocaat ingezet terwijl ze daar helemaal niet klaar voor zijn. Veel van hen haken daarom ontgoocheld af, klinkt het.

De opleiding rechten is daarom aan een hervorming toe. Concreet pleiten de experten ervoor om de masterjaren op te splitsen in één jaar theorie, en het tweede jaar voor te behouden voor een "beroepsvoorbereidend specialisatiejaar". Daarna volgt dan een stage van twee jaar in plaats van drie.

De universiteiten zijn echter niet enthousiast, stelden de experten vast. Die "houden vast aan het feit dat de rechtenopleiding geen beroepsopleiding is, en dat het aan de beroepen toekomt te bepalen wat de beroepsbeoefenaar nog allemaal moet aanleren", parafraseert het rapport uit een brief van de rechtsdecanen van begin februari. "Dat standpunt delen wij niet. Iemand studeert af om beroepsactief te worden", zeggen de experten. "Universiteiten en advocatuur moeten hier elkaars partners worden."

In het rapport van meer dan 650 pagina's staan nog tal van andere aanbevelingen, gaande van een sterkere rol voor advocaten in groepsvorderingen tot een goedkopere regeling voor schadebetwistingen. Minister Geens kreeg het rapport gisteren al en maakte het over aan de Vlaamse en Franstalige Orde van Balies. Die maken tegen eind mei een advies over aan het kabinet-Justitie.