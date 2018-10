Unicef: nationale rijkdom is geen garantie voor onderwijsgelijkheid IB

30 oktober 2018

01u09

Bron: Belga 0 Onderwijs Leven in een rijk land biedt geen garantie voor gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs. Kinderen in minder welvarende landen presteren vaak beter op school, ondanks minder nationale middelen. Dat blijkt uit de Report Card 15 van het Unicef-onderzoekscentrum Innocenti.

‘Een oneerlijke start: ongelijkheid in onderwijs van kinderen in rijke landen’ geeft een ranglijst van 41 lidstaten van de Europese Unie en de OESO en meet ongelijkheid op het vlak van onderwijs op kleuterscholen, lagere en middelbare scholen.

Het rapport richt zich op twee ongelijkheidsindicatoren: op het voorschoolse niveau is dit het percentage leerlingen ingeschreven in georganiseerde leerstructuren een jaar vóór de officiële leeftijd waarop ze beginnen met de basisschool. Voor zowel de basisschool (in het vierde jaar basisonderwijs rond de leeftijd van 10) als de middelbare school (15 jaar) is de indicator, de kloof in de scores tussen de laagste en de hoogst presterende leerlingen.

In 16 van de 29 Europese landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, hebben kinderen uit het armste vijfde van de huishoudens een lagere opkomst voor kleuters dan kinderen uit de rijkste vijfde huishoudens.

België staat op de tiende plaats op 41 landen voor toegang tot voorschools onderwijs en op de negende plaats op 29 landen voor leesscores in basisonderwijs. In de ranglijst op het vlak van leesvaardigheidstesten bij 15-jarigen in het middelbaar onderwijs staat ons land op de 28ste plaats op 38 landen.

Ruimte voor verbetering

Zoals voor de meeste landen vermeld in dit rapport, is er ook in België ruimte voor verbetering op het vlak van onderwijsgelijkheid. De Report Card 15 stelt dat de socio-economische situatie van de kinderen in ons land belangrijk is. "Dit rapport bevestigt recente studies van de OESO op het vlak van gelijkheid in het onderwijs. Het gemiddeld verschil inzake leesscores tussen kinderen van 15 jaar met ouders die een beroep uitoefenen met een hoge status en bij kinderen wiens ouders een lage jobstatus hebben bedraagt 68. Hierdoor komt België op de 34ste plaats op 38."

"Wat ons rapport laat zien, is dat landen hun kinderen het beste van twee werelden kunnen bieden: ze kunnen standaarden van topkwaliteit in het onderwijs bereiken én relatief weinig ongelijkheid hebben", zegt dr. Priscilla Idele, directeur ad interim van Unicef Innocenti. "Maar alle rijke landen kunnen en moeten meer doen voor kinderen met een kwetsbare achtergrond omdat die kinderen het grootste risico lopen om achtergesteld te worden.”