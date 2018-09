UHasselt wil sterk groeien: "Volgens EU-normen zelfs plaats voor zesde unief" jv

21 september 2018

06u54

Bron: belga 1 Onderwijs De Universiteit van Hasselt wil in tien jaar twaalf extra opleidingen toevoegen, om te groeien tot tienduizend studenten. Dat ambitieuze uitbreidingsplan van rector Luc De Schepper werd gisterenavond goedgekeurd door de raad van bestuur van UHasselt, schrijft Het Belang van Limburg.

In Limburg gaan nog steeds te weinig jongeren naar de universiteit en tegelijk trekken veel knappe koppen weg naar (vooral) Leuven. Twee jaar lang heeft De Schepper gewerkt aan een plan om te zorgen voor meer hogeropgeleiden en om de brain drain te voorkomen.

"Het is uitgebreid overlegd met de sociale en economische partners, zij staan achter de plannen", zegt rector De Schepper. De twaalf richtingen passen in het SALK-plan, dat het vertrek van Ford moest opvangen.

30 miljoen extra

De nieuwe opleidingen gaan van burgerlijk ingenieur bouwkunde, computerwetenschappen en werktuigkunde, bio-ingenieur, de master geneeskunde tot de eerste Vlaamse master health care engineering.

Dat KU Leuven en wellicht de andere uniefs op hun achterste poten gaan staan, beseft De Schepper uiteraard. Hij weerlegt hun kritiek in zijn eigen plan. "Het is niet onbetaalbaar. Op kruissnelheid zouden we hooguit 30 miljoen euro extra werkingsgeld vragen. Er zijn ook zeker niet te veel uniefs. Volgens de normen in de EU kan er zelfs nog een zesde komen."