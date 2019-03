UHasselt verbiedt politiek debat van Nationalistische Studentenvereniging NSV: “Discriminatie” HA

05 maart 2019

21u18

Bron: Belga, TV Limburg 0 Onderwijs De Universiteit Hasselt (UHasselt) verbiedt een evenement of politiek debat van de Nationalistische Studentenvereniging NSV, omdat de waarden van NSV niet overeenstemmen met die van de universiteit. De studentenvereniging reageert op TV Limburg verontwaardigd en overweegt een klacht wegens discriminatie.

Onder een schuilnaam werd geprobeerd op dezelfde dag een debat te organiseren en dat was volgens het NSV blijkbaar wel gelukt. "We wilden meer info over die andere organisatie, maar daar is nooit antwoord op gekomen," vertelt Koen Santermans van de communicatiedienst van de UHasselt.



Bij de UHasselt was een aanvraag binnengekomen om op 24 april een politiek debat in hun gebouwen te organiseren. De vraag bij de UHasselt kwam van Climate Education Belgium, maar er was nog geen duidelijkheid waar die organisatie voor stond. "We hebben naar meer informatie gevraagd, maar we hebben nooit een antwoord ontvangen," aldus Santermans.

Zo'n organisatie strookt niet met het waardenkader binnen onze universiteit UHasselt

De NSV had de bedoeling enkele politieke kopstukken voor een debat uit te nodigen. De vereniging meent dat de mening van elkeen gehoord moet worden en dat het zeker binnen de UHasselt mogelijk moet zijn, omdat het in hun ogen een open universiteit is, zo vertelde NSV vanavond op TV Limburg.



“We zullen geen enkel evenement met het NSV in onze gebouwen organiseren”, legt Santermans uit. “Tijdens VRT NWS Connect vorig jaar werd een ei op het hoofd van journalist Tim Verheyden stukgeslagen. Dat gebeurde met de groeten van het NSV. Achteraf is dat uitgebreid met de nodige commentaren via sociale media verspreid. Zo'n organisatie strookt niet met het waardenkader binnen onze universiteit.”

Vorig jaar werd “met de groeten van het NSV” een ei kapotgeslagen op het hoofd van VRT-journalist Tim Verheyden: