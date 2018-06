UHasselt introduceert nieuw evaluatiesysteem voor examens met meerkeuzevragen HR

22 juni 2018

20u44

Bron: Belga 1 Onderwijs Geneeskundestudenten aan UHasselt die straks hun examen neurowetenschappen afleggen, krijgen onmiddellijk feedback op hun resultaten. Met de evaluatietool DOCIMO zouden de multiplechoice-examens veel representatiever zijn, aangezien studenten moeten aangeven hoe zeker ze van een antwoord zijn. UHasselt wil het systeem in de toekomst ook naar andere opleidingen uitrollen.

De opleiding geneeskunde werkt al vijf jaar met de evaluatietool DOCIMO. Door het zekerheidsgraadsysteem moeten studenten kritisch naar hun eigen kennis kijken. Als een student honderd procent zeker is, kan hij het maximum puntenaantal voor die vraag verdienen, maar ook verliezen. Indien hij aangeeft dat hij nul procent zeker is van het antwoord, krijgt de student toch vijf procent van het puntencijfer op die vraag, ook al is het antwoord fout. De student weet in dat geval tenminste zeker dat hij gokt.

De studenten krijgen zo niet alleen feedback op de inhoud, maar ook op hun attitude. "Jezelf goed leren inschatten, vinden we belangrijke eigenschappen voor elke dokter in spe", zegt vicerector Onderzoek Jean-Michel Rigo. "Wil jij een zelfverzekerde dokter die de behandeling die hij voorschrijft niet in twijfel trekt, ook al is zijn diagnose misschien fout? Of heb je toch liever een dokter die de grenzen van zijn eigen kennis correct inschat, en jou bij twijfel doorverwijst voor verdere onderzoeken?"

Feedback

De kwaliteit van evaluatie verhogen, blijft een uitdaging in het onderwijs. Zo is er zelfs weinig correlatie tussen de resultaten van klassieke multiplechoice-examens en die van examens met open vragen. Ook attitudes worden bij klassieke examens nog te weinig getoetst, maar met de evaluatietool wil UHasselt daar verandering inbrengen. De studenten krijgen immers feedback als "je overschat jezelf" of "je mag wat meer zelfvertrouwen hebben".

Daarnaast geeft de evaluatietool aan de docent feedback over de kwaliteit van de vragen, waarbij zowel de inhoud als de vorm aan bod komt. "Het grote voordeel zit hem in de betrouwbaarheid van de resultaten, en in de feedback die de docent én de student krijgt", aldus professor Rigo. "In het begin vonden studenten dat best confronterend, maar intussen appreciëren ze het, omdat ze met de feedback meteen aan de slag kunnen."