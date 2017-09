UGent stemt voor of tegen Van de Walle-Van Herreweghe jv

07u14

Bron: Belga 0 BELGA Onderwijs Ongeveer 47.000 UGent-leden kunnen vandaag al voor de negende keer hun stem uitbrengen bij de rectorverkiezingen. Ze kunnen voor of tegen kandidaat-rector Rik Van de Walle en kandidaat-vicerector Mieke Van Herreweghe stemmen, of zich onthouden. Indien het duo een meerderheid van de stemmen achter zich kan scharen, zijn de rectorverkiezingen eindelijk beslecht.

Bij de achtste stemronde, die vorige week werd gehouden, behaalde het duo Van de Walle-Van Herreweghe 60,25 procent van de stemmen. Maar toen was - zoals bij vorige stemrondes - een tweederdemeerderheid nodig. Vandaag is het de eerste keer sinds de Gentse rectorverkiezingen in april van start gingen dat een gewone meerderheid volstaat om de overwinning in de wacht te slepen.



Bovendien trokken uitdagers Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets na de laatste stemronde hun kandidatuur in. De kans is dus reëel dat Van de Walle en Van Herreweghe officieel verkozen zullen worden en vanaf 1 oktober zullen zetelen voor een periode van 4 jaar.