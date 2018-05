UGent maakt zich los van politiek IB

15 mei 2018

05u14

De UGent wil dat de Vlaamse regering niet langer eigenhandig kan beslissen welke politici in haar hoogste bestuursorganen zetelen. Die boodschap geeft de universiteit in een nieuwe visienota. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Rector Rik Van de Walle stelt vandaag officieel een nieuwe structuur voor, die recent door de raad van bestuur werd goedgekeurd. Een van de cruciale elementen is de impact van de Vlaamse regering op de universiteit.

Vlaamse regering

De raad van bestuur telt nu 37 leden. Die omvang blijft in de toekomst behouden. Het gaat vooral om vertegenwoordigers van het personeel en de studenten, maar ook om vier politici en zes vakbonds- of werkgeversafgevaardigden. Zij worden alle tien voorgedragen door de Vlaamse regering. Ook in het achtkoppig bestuurscollege zetelt een politicus.

In de toekomst wil de UGent de facto zelf het externe lid in het bestuurscollege aanduiden. Op de tien keuzes voor de raad van bestuur wil de universiteit meer wegen. "Wij willen als volwaardige partners worden behandeld", klinkt het.