UGENT doet sociaal experiment: hoe kritisch zijn de studenten? kv

20 maart 2018

18u55

De Universiteit Gent heeft haar eigen studenten onderworpen aan een sociaal experiment dat moest aantonen hoe kritisch studenten omgaan met vreemde beweringen van hun professoren. De universiteit wilde zien hoe lang het duurde voor studenten reageerden en zich verzetten tegen dubieuze stellingen.

De reacties van de studenten werden gefilmd tijdens de les van drie professoren (Johan Braeckman, Mirjam Knockaert en Lieven De Marez). Ze gaven les op basis van soms totaal onjuiste beweringen.

Uit het experiment bleek dat slechts weinig jongeren in een overvolle aula hun lesgevers durven tegenspreken. In de auditoria was het een wisselend verhaal. Op een prof die zei dat de studenten slaven zijn van hun smartphone, kwam er bijvoorbeeld wel meer reactie.

"Er is nood aan mensen en instellingen die durven en mogen tegenspreken, zonder het debat te moeten winnen", vindt rector Van de Walle. “De UGent is een kritische universiteit met een duidelijke stem in het maatschappelijk debat. We durven te denken, dat zit in ons DNA en we moedigen iedereen aan dat ook te doen.”

Het experiment van de UGent verspreidde zich ook op anonieme affiches met provocerende verklaringen die in Gent en Kortrijk zijn opgehangen. Daarmee wilde de universiteit reacties uitlokken op opvallende stellingen gegrepen uit het dagelijkse leven. "Armoede is een erfelijke ziekte", "Vrouwenbesnijdenis is de beste manier om infecties te vermijden" zijn enkele uitspraken op de affiches.