UFO-aula in Gent ontruimd na bedreiging op Facebook Wouter Spillebeen

17u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belga Archiefbeeld. Onderwijs Een les statistiek van de opleiding psychologie aan de UGent is woensdagmiddag vroegtijdig afgebroken nadat iemand via facebook een bedreiging uitte. De aula, in het UFO-gebouw van de universiteit in de Sint-Pieters-Nieuwstraat, werd ontruimd.

"Een niet-student bood zich op Facebook bij wijze van spreken aan om onderzocht te worden door de studenten", duidt Stephanie Lenoir van de UGent. "In de post uitte hij ook een verdoken bedreiging. Uit voorzorg hebben we de les stopgezet en de aula ontruimd." Achteraf bleek dat de poster een psychiatrische patiënt is die gedwongen opgenomen is en dat het om een loze dreiging ging. Alle andere lessen konden gewoon doorgaan.