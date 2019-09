Twintig leerlingen wagen zich aan gebarentaal tijdens het nieuwe schooljaar

06 september 2019

In het Atheneum GO Next! in Hasselt is het bijzonder stil. Twintig leerlingen volgen er sinds dit schooljaar gebarentaal. Het is de eerste school die dat als keuzevak aanbiedt, twee uur per week. Het moet leerlingen een bredere kijk geven op de maatschappij.

Gebarentaal heeft een totaal andere grammatica dan gesproken taal. Er zijn geen lidwoorden en werkwoorden worden niet vervoegd. De leerlingen leren Vlaamse gebarentaal, die is anders dan Nederlandse of Franse. “Je hebt ook dialecten. Bijvoorbeeld West-Vlaams en Limburgs, daar zit een verschil in”, zegt lerares Stephanie Wijnants.