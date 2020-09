Tot vijf uur per dag op de bus: overheid wil vervoersplannen buitengewoon onderwijs bijsturen jv

02 september 2020

16u48

Bron: belga 5 Onderwijs "We vragen zo snel mogelijk de hertekening van de rittenplannen, we willen al het mogelijke doen voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs en hun ouders." Dat is te horen bij het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in reactie op de lange reistijden van leerlingen in het buitengewoon onderwijs.

Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs wordt verzorgd door exploitanten van vervoersmaatschappij De Lijn. Door de coronamaatregelen zitten de leerlingen nog langer op de bus dan anders, is te lezen in verschillende kranten. In sommige gevallen gaat het om vijf uur per dag.

"We bekijken samen met De Lijn en met minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) hoe we de situatie kunnen verbeteren", zegt het kabinet Onderwijs. "Uit goedbedoelde voorzichtigheid anticipeert het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs nu al op maatregelen uit code oranje. Dit betekent fors meer ritten of veel langere rijtijden." De Vlaamse regering vraagt De Lijn om het rittenplan snel te hertekenen.



De Lijn belooft dat de komende twee weken ook te doen: "Tussen nu en midden september gaan we opvolgen en bijsturen waar nodig. Pas tegen midden september zullen de trajecten min of meer definitief zijn."

De vervoersmaatschappij wijst erop dat er extra budget is uitgetrokken voor Vlaanderen en dat er werd aangekondigd dat er nog budget zou komen mocht dat nodig blijken. Daarop wil de Vlaamse regering nog niet vooruitlopen. Er zal desgevallend wel gekeken worden naar andere mogelijke vervoersmodi om de kinderen zo snel mogelijk op school of thuis te brengen, zegt Weyts.

