Topman katholiek onderwijs wil mondmaskers niet non-stop ADN

26 april 2020

20u44

Bron: Belga 4 Onderwijs Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, pleit voor flexibiliteit bij de verplichting van mondmaskers in het onderwijs. "Als iedereen op zijn plaats zit in de klas, op afstand van elkaar, kan de leraar misschien zonder mondmasker lesgeven", oppert Boeve. Hij zal de kwestie dinsdag aankaarten tijdens overleg met de overheid.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kreeg veel vragen van zijn scholen. Dat de regering mondmaskers verplicht in de scholen, voor leerlingen vanaf 12 jaar, roept praktische vragen op.

“Drie veiligheidslogica’s boven elkaar”

Boeve stelt vast dat voor de scholen meer veiligheidslagen gelden dan elders. "Men cumuleert drie veiligheidslogica's: eerst de contactbubbels waarbij kleine groepjes gevormd worden, ten tweede afstand houden door ver van elkaar te zitten in de klas, en dan ook nog eens vanaf 12 jaar de mondmaskers. In andere omgevingen zijn de maskers enkel verplicht op het moment dat de afstand niet gegarandeerd kan worden. Wij zitten met drie logica's boven elkaar. Dat maakt de opdracht voor de schoolteams extra zwaar."

Zelf autonoom inschatten

Boeve pleit daarnaast voor autonomie voor de schoolbesturen. Zij kunnen best inschatten wat mogelijk is. Een en ander kan variëren van school tot school. "De overheid suggereerde al dat scholen ook met minder dan drie leerjaren kunnen herstarten", zegt Boeve. "Maar ze kunnen ook het aantal dagen school verminderen en zo leerjaren fysiek uit elkaar houden. Ook spelen met halve dagen is mogelijk: een deel in de voormiddag naar school, een deel in de namiddag. Zulke beslissingen kan je maar nemen als je de context goed kent."

Ik krijg signalen dat directeurs vrezen dat er veel te veel leerlingen naar de opvang zullen komen, zodanig dat het de heropstart van de lessen bemoeilijkt. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Opvang

Ook de opvang baart Boeve zorgen. In het exitplan van de overheid staat dat scholen open blijven voor de opvang van kinderen van ouders die in de essentiële sectoren werken, maar ook voor ouders die geen andere mogelijkheden hebben voor de opvang van de kinderen terwijl ze werken. "Het primaire doel van onderwijs, is onderwijs", zegt hij. “Ik krijg signalen dat directeurs vrezen dat er veel te veel leerlingen naar de opvang zullen komen, zodanig dat het de heropstart van de lessen bemoeilijkt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ook dat moeten we dinsdag bekijken.”

Lees ook:

OVERZICHT: Scholen en bedrijven weer open, mondmaskers verplicht op openbaar vervoer

Lang niet iedereen blij met gedeeltelijke heropstart onderwijs: “Ik kan leerlingen niet vastkleven aan een tegel” (+)