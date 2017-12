Topman katholiek onderwijs: "N-VA polariseert discussie over onderwijs" Redactie

16u31

Bron: Belga 0 BELGA Lieven Boeve. Onderwijs Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, heeft tijdens een debat in De Zevende Dag uitgehaald naar N-VA. Volgens Boeve wil N-VA de discussie over het onderwijs te veel polariseren. Hij voelt zich geviseerd door de N-VA.

Over de leidraad van GO! rond het gebruik van de thuistaal op school is de voorbije week al heel wat gezegd en geschreven. Daarbij liepen de gemoederen soms hoog op. "Ik ben geschrokken van de brutaliteit van sommige reacties", zei Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! daarover in De Zevende Dag.

Met name name regeringspartij N-VA nam het voorstel op de korrel. Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, weet wat het is om als koepel kritiek te krijgen van N-VA. Zo werd een eerder voorstel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor dialoogscholen ook afgebrand door N-VA.

'Gepolariseerde discussie'

Boeve ziet "een patroon" opduiken en voelt zich geviseerd door de N-VA. Hij betreurt daarbij dat complexe discussies vaak herleid worden tot een of-of-verhaal. Zo krijg je al snel een "gepolariseerde discussie", meent Boeve. "Het is óf de thuistaal, óf Nederlands, terwijl het vaak en-en is. Het is óf katholieke identiteit, óf openstaan voor de andere, alsof gastvrijheid geen elementair deel van die identiteit zou kunnen uitmaken", aldus Boeve.

'Meneer Daniëls heeft met zijn partij een draagvlak in Vlaanderen van 30 procent, als ik met mijn Raad van Bestuur ook een draagvlak zou hebben van 30 procent, heb ik geen draagvlak' Katholiek onderwijs-topman Lieven Boeve over N-VA

N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls heeft kritiek op de richtlijnen en adviezen die vanuit de koepels op de scholen en leerkrachten worden afgevuurd. De N-VA'er heeft vooral vragen bij het draagvlak voor die voorstellen. Boeve kaatst daar de bal terug. "Meneer Daniëls heeft met zijn partij een draagvlak in Vlaanderen van 30 procent, als ik met mijn Raad van Bestuur ook een draagvlak zou hebben van 30 procent, heb ik geen draagvlak. Wij gaan met alle scholen, met alle directeurs, aan de slag en we gaan bekijken wat de grootste gemene deler is."

Volgens Daniëls gebruikt Boeve een scheve vergelijking. "Geen enkele politieke partij beweert de visie van alle burgers te vertegenwoordigen. Waar het vooral over gaat, is dat ik me vragen stel bij de representativiteit en gedragenheid door leerkrachten, directies, scholen en ouders van sommige voorstellen die koepels en structuren - in hun naam - de wereld insturen."