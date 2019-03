Topman katholiek onderwijs luidt alarmbel: “Heel wat leerlingen riskeren geen diploma te halen” jv

28 maart 2019

08u41

Bron: Radio 1 0 Onderwijs Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, waarschuwt ervoor dat de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs te ambitieus zijn. Volgens Boeve legt de overheid de lat zo hoog dat er heel wat leerlingen riskeren om geen diploma te halen. Dat schrijft hij in zijn nieuwe boek, ‘Het evangelie volgens Lieven Boeve’.

Er wordt te veel gevraagd van de leerlingen in het middelbaar onderwijs, vindt Boeve. De nieuwe eindtermen zijn volgens de directeur-generaal van het katholiek onderwijs te uitgebreid en te ambitieus. Hij pleit er in zijn boek voor om de eindtermen te evalueren.

“Wij doen alsof er maar één lat is en dat die lat de eindtermen zijn”, zei Boeve vanochtend op Radio 1. “Maar er zijn verschillende latten voor leerlingen.” Boeve gaf het voorbeeld van het verschil tussen een wederkerend en wederkerig voornaamwoord. Hij vindt dat veertienjarigen de voornaamwoorden wel moeten kunnen gebruiken, maar niet dat ze de theorie ook moeten kennen. Een wederkerend voornaamwoord is bijvoorbeeld ‘me’ in de zin ‘ik vergis me’. Voorbeelden van wederkerige voornaamwoorden zijn elkaar en mekaar.