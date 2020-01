Technologiebedrijven leveren software voor digitale toetsen in het secundair onderwijs jv

07 januari 2020

08u58

Bron: belga 0 Onderwijs Signpost, de grootste hard- en softwareleverancier aan het onderwijs, wordt een exclusieve verdeler van assessmentQ, het online toetsenplatform van Televic Education. Daarmee speelt Signpost in op de toenemende interesse in digitaal toetsen en examineren in het onderwijs. Het zal zijn 200 partnerscholen nu al uitrusten met deze oplossing, zo klinkt het in een persmededeling.



Het digitaal toetsplatform assessmentQ geeft scholen onder meer de mogelijkheid om in een gebruiksvriendelijke en veilige omgeving online toetsen op te stellen, af te nemen en automatisch te verbeteren. "Digitaal examineren levert een grote tijdswinst op voor leerkrachten, omdat alle examens makkelijk leesbaar zijn en de verbetering exponentieel sneller kan. Ook leerlingen zijn vragende partij om toetsen te kunnen afleggen in een digitale omgeving en daar te kunnen leren uit hun fouten. Signpost levert ook een beveiligde browseromgeving mee, die spieken tijdens digitale examens helpt voorkomen", luidt het.



"Wij gaan trouwens steeds meer digitale functies integreren in onze platformen zodat een school bewuster en goedkoper kan overstappen op digitaal lesgeven. In eerste instantie zetten we in op secundaire scholen in België, maar we denken ook al aan andere onderwijsinstellingen en buiten de landsgrenzen, want we hebben ook al klanten in Duitsland, Frankrijk en Spanje", zegt Arne Vandendriessche, CEO van Signpost.