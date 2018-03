Te slechte luchtkwaliteit in twee op de drie basisscholen: "Dit is heel verontrustend" "Dieselvoertuigen zijn grootste schuldigen van deze vervuiling" Pieter Gordts

14 maart 2018

11u33

Bron: De Morgen 10 Onderwijs Slechts een fractie van de Belgische basisscholen kent een goede luchtkwaliteit. Bij 61 procent is de luchtkwaliteit zelfs slecht tot dramatisch te noemen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar luchtkwaliteit bij 222 basisscholen. "Dit zijn heel onrustwekkende resultaten."

Afgelopen najaar organiseerde Greenpeace een grootschalig onderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaamse scholen. In het rapport 'Mijn school, mijn lucht' presenteren ze vandaag de resultaten van hun metingen in 222 basisscholen. Die resultaten zijn barslecht. Slechts 7 van de 222 onderzochte scholen konden een goede luchtkwaliteit voorleggen. "In 61 procent van de scholen is de luchtkwaliteit slecht tot ronduit dramatisch", zegt Joeri Thijs, expert Mobiliteit en Luchtkwaliteit bij Greenpeace. "Dit zijn heel onrustwekkende resultaten."

Concreet hebben de scholen gedurende vier weken de concentratie stikstofdioxide (NO 2 ) aan de schoolpoort gemeten, op de speelplaats en in de klas.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN