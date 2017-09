Studentenjob kan je studies schaden EB

10u58

Bron: Belga 0 thinkstock Onderwijs Wie bijverdient met een studentenjob riskeert minder goed te presteren op de universiteit of hogeschool. Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit Gent. Toch is het vooral belangrijk waar studenten de prioriteit leggen. "Studenten die zich in de eerste plaats identificeren met hun studies, ondervinden geen negatieve impact op hun studieprestaties", klinkt het.

"De studies zijn het er niet over eens of studenten met een baan minder vaak een diploma halen", zegt onderzoeker Brecht Neyt. "Waar wel een consensus over lijkt te bestaan, is dat wie werken en studeren combineert in het hoger onderwijs, gemiddeld meer jaren nodig heeft om het diploma te behalen." Ook bij leerlingen met een studentenjob in het middelbaar onderwijs is een negatief effect te merken op de schoolresultaten, al is het effect groter bij hogere studies en bij intensieve jobs die meer dan 8 uur per week opeisen.

Mogelijke valkuil

Toch raden de onderzoekers niet af om bij te verdienen. "Daarvoor zijn er te veel andere, goede kanten aan studentenarbeid", zegt professor Stijn Baert van de UGent. "Zo toont wetenschappelijk onderzoek typisch een positief verband met later succes op de arbeidsmarkt. Wel vinden we dat jongeren zich bewust moeten zijn van de valkuil die studentenarbeid mogelijk kan zijn voor hun studievoortgang. Al te intensieve jobs worden in dat opzicht afgeraden en de focus moet natuurlijk op studeren blijven liggen."