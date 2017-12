Studenten klagen beleggingen KU Leuven aan in fossiele brandstoffen kv

02u06

Bron: Belga 1 KU Leuven Fossil Free Een beeld van de campagne. Onderwijs Een groep studenten van KU Leuven Fossil Free heeft woensdag een ludiek Sinterklaasbezoek gebracht aan de vergadering van het Gemeenschappelijk Bureau van de KU Leuven uit protest tegen het feit dat de Leuvense alma mater, ondanks protest van de Studentenraad, de Duurzaamheidsraad van de unief, en een protestpetitie van 2.000 studenten, blijft investeren in fossiele brandstoffen. Rector Luc Sels ontkent de aantijgingen.

De actievoerders beschuldigen in een mededeling de nieuwe rector Luc Sels ervan dat hij eerdere engagementen van zijn voorganger Rik Torfs, om niet langer in fossiele brandstoffen te investeren en alle investeringsfondsen grondig door te lichten, terugschroeft. "De KU Leuven wil weliswaar haar beleggingen ter waarde van 3,8 miljoen euro in een specifiek petroleumfonds verkopen, maar investeert via andere fondsen nog steeds in fossiele energie. Ook voor het pensioenfonds ter waarde van 80 miljoen is er nog geen engagement om dat fossielvrij te beleggen", aldus Gert-Jan Vanaken, namens KU Leuven Fossil Free.

Sterker engagement

De studenten eisen met name een ambitieuzer engagement en willen dat de KU Leuven, net zoals de UGent op 1 december deed, formeel de beslissing neemt om alle investeringen uit fossiele brandstofbedrijven terug te trekken. Daar een gemiddeld beleggingsfonds zo'n 5 procent investeringen in fossiele brandstofbedrijven omvat, raamt Greenpeace dat de KU Leuven naast haar aandelen in het vermelde petroleumfonds nog voor 9 miljoen euro belegt in aandelen en obligaties van bedrijven zoals Exxon, Shell en co. "In tijden van klimaatverandering is dit voor ons een onaanvaardbaar standpunt", aldus Vanaken.

Afbouwing

In zijn reactie verwijst Luc Sels naar de nieuwe richtlijn inzake beleggingen die de KU Leuven hanteert. De bestaande, zeer beperkte beleggingen in fossiele brandstoffen worden afgebouwd. "De fondsen waarin de KU Leuven belegt, worden gediversifieerd met speciale aandacht voor beleggingen die evolueren naar een klimaatneutrale economie, naast fondsen die aandacht hebben voor sociale en governance-doelstellingen", aldus de tekst. De KU Leuven maakt ook de financiële marktspelers bewust om bij de samenstelling van fondsen voorrang te geven aan duurzaamheid en 'socially responsible investment'.

Financiële zuurstof

Sels ontkent dus formeel dat hij in vergelijking met zijn voorganger de aanpak van zaken met betrekking tot duurzame beleggingen versoepelde. "Duurzaamheid is voor de KU Leuven zeer belangrijk en wij investeren daar enorm veel in. Op vlak van beleggingen is er weinig progressie mogelijk, zodat wij onze pijlen liever op iets anders richten. Het debat moet genuanceerd gevoerd worden. Een aantal bedrijven die momenteel geassocieerd worden met fossiele brandstoffen maken een grote transitie door en investeren het meest in hernieuwbare energie. We moeten oppassen dat we hen niet alle financiële zuurstof ontnemen", aldus Sels.