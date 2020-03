Stel hier uw vraag aan minister Ben Weyts over ‘preteaching’ en krijg antwoord in VTM NIEUWS om 19 uur HAA

31 maart 2020

Wanneer de scholen vanwege de coronamaatregelen niet meteen na de paasvakantie kunnen heropenen, dan zullen de leerkrachten sowieso overgaan tot het aanleren van nieuwe leerstof aan hun leerlingen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakte dit plan voor ‘preteaching’ maandag bekend na overleg met het onderwijsveld. De opzet klinkt logisch: via preteaching kan voorkennis van de materie worden verworven, waarop dan kan worden ingepikt wanneer de scholen weer opengaan. Hoe dit praktisch in zijn werk zal gaan, roept bij u mogelijk nog vragen op. Daarom: stel uw vraag nu op HLN.be aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De politicus is vanavond te gast in het VTM NIEUWS om 19 uur en zal de belangrijkste vragen beantwoorden.



