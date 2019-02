Steeds meer scholen kiezen voor digitale inschrijving IB

01 februari 2019

05u15

Bron: Belga 0 Onderwijs Ondanks het uitblijven van een decretale verplichting is het aantal basisscholen en secundaire scholen dat overstapt naar een digitale inschrijvingsprocedure respectievelijk met 15 en 60 procent gestegen. "We zien dat heel veel scholen nu vrijwillig ervoor kiezen om digitaal aan te melden, ook al was het niet verplicht. Er zal dus minder gekampeerd worden", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Gisterenavond verstreek de deadline voor scholen die zich wilden aanmelden om in de digitale inschrijvingsprocedure te stappen. Uit de cijfers van Crevits blijkt dat 852 basisscholen volgend jaar digitaal willen aanmelden. In het secundair onderwijs, waar de komende jaren de grootste capaciteitsnoden zullen zijn, stijgt het aantal scholen van 144 naar 230.

"Dat is zeer veel als je weet dat er in Vlaanderen een 1.000-tal secundaire scholen zijn en een 2.600-tal basisscholen, maar dat de grote meerderheid ervan niet met plaatstekort kampt. We zien dus dat heel veel scholen nu vrijwillig ervoor kiezen om digitaal aan te melden, ook al was het niet verplicht. Er zal dus minder gekampeerd worden", licht Crevits toe.

Kamperende ouders aan schoolpoort

De digitale inschrijvingsprocedure moet komaf maken met de beelden van kamperende ouders aan de schoolpoort. Normaliter had deze procedure verplicht moeten worden voor scholen met een capaciteitstekort, maar het betrokken decreet wordt geblokkeerd omdat de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) een belangenconflict heeft gelanceerd.

In afwachting van een oplossing keurde het Vlaamse parlement eind december maatregelen goed om geïnteresseerde scholen alsnog de kans te geven om digitaal te gaan. Er werd ook één miljoen euro vrijgemaakt, en administratieve ondersteuning. Die aanpak heeft geloond, concludeert Crevits nu. Ze wijst erop dat negen van de 17 steden en gemeenten waar vorig jaar nog gekampeerd werd in het secundair onderwijs nu in het digitale systeem stappen. Alle Antwerpse scholen doen dat, en ook Halle, Leuven, Vilvoorde en Zaventem zetten de stap.

Belangenconflict

De Cocof had een belangenconflict ingeleid, omdat Vlaanderen specifiek voor Brussel de voorrang voor Nederlandstalige leerlingen wil optrekken van 55 naar 65 procent. Daarbovenop krijgen leerlingen die al negen jaar schoolliepen in het Nederlandstalig basisonderwijs ook nog een voorrang van 15 procent in het secundair onderwijs. Door de procedure is de behandeling van het inschrijvingsdecreet stilgelegd en kunnen de nieuwe inschrijvingsregels voorlopig niet van start gaan.