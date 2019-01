Steeds meer mensen maken overstap naar onderwijs, toch te weinig om lerarentekort op te vangen lva

08 januari 2019

05u26

Bron: Belga 0 Onderwijs Het aantal mensen dat op latere leeftijd in het onderwijs stapt, stijgt jaar na jaar. Maar die zij-instromers zijn met veel te weinig om het lerarentekort op te vangen, bericht De Tijd dinsdag.

Dit schooljaar waren er in Vlaanderen 1.163 leerkrachten die na een andere carrière in het onderwijs zijn gestapt. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (sp.a) opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Vlaanderen meet die zogenaamde zij-instromers op twee manieren. De eerste groep zijn leerkrachten van 30 jaar of ouder die nog geen anciënniteit in het onderwijs hebben. Dit schooljaar gaat het om 841 mensen. In 2011 ging het nog om 477 mensen. Het zijn vooral dertigers die de stap naar het secundair onderwijs zetten. Een kleine groep nieuwkomers in het onderwijs kan wel anciënniteit meenemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ambtenaren die vanuit een overheidsdienst naar het onderwijs stappen. Dat zijn er dit schooljaar 322.

Een goede zaak, vindt Gennez, maar het cijfer staat in schril contrast met de uitstroom van beginnende leerkrachten. Ook Gennez pleit voor een sterkere erkenning van de anciënniteit van zij-instromers, zoals de katholieke onderwijskoepel maandag al deed.