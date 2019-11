Steeds meer (mannelijke) 65-plussers blijven voor de klas staan HAA

08 november 2019

11u27

Het aantal 65-plussers dat aan de slag blijft als leerkracht, stijgt jaarlijks. Vorig schooljaar waren het er 557. Een schooljaar eerder ging het om 403 leerkrachten, en in 2016-2017 om 350 leerkrachten. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Leerkrachten kiezen er meer en meer voor om na hun pensioen nog voor de klas te komen staan, of om na hun 65 jaar hun tijdelijke aanstelling of vaste benoeming te verlengen met één schooljaar. Dat is mogelijk sinds 1 september 2012. Vroeger eindigde een tijdelijke aanstelling of een vaste benoeming van ambtswege bij het bereiken van het schooljaar waarin het personeelslid de leeftijd van 65 jaar had bereikt.

Uit cijfers van minister van Onderwijs Ben Weyts blijkt dat er vorig schooljaar 557 leerkrachten ook na hun 65ste aan de slag bleven. Het schooljaar voordien ging het nog om 403 leerkrachten. Het cijfer zit in stijgende lijn sinds 2012-2013, toen er nog sprake was van 161 65-plussers. Uit de cijfers blijkt nog dat er meer mannen (326) dan vrouwen (231) iets langer voor de klas blijven staan.