Steeds meer kleuters tijdig klaar voor 'de grote school' SPS

14u55

Bron: Belga 0 thinkstock Onderwijs De laatste drie schooljaren zijn er meer kleuters het aantal halve dagen in de kleuterklas aanwezig om toegelaten te worden in 'de grote school', het eerste leerjaar van het lager onderwijs. Dit is des te opmerkelijker, omdat het aantal vereiste halve dagen aanwezigheid in het kleuterklasje dit jaar werd opgetrokken van 220 naar 250. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

"We steunen alle initiatieven die de kleuterparticipatie kunnen vergroten, want het is zeer belangrijk dat kindjes al op jonge leeftijd een goeie start nemen voor hun schoolloopbaan", zegt Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V), lid van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement.

Een van de maatregelen om (vroege) deelname van kleuters aan het onderwijs te stimuleren is nieuw sinds dit schooljaar en bestaat erin dat 5-jarige kleuters nu 250 in plaats van (voorheen) 220 halve dagen moeten aanwezig zijn om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar. Minister Crevits heeft die maatregel dit schooljaar ingevoerd in onder het motto "elke dag in het kleuteronderwijs telt", want een hoge deelname aan het kleuteronderwijs verkleint de kans op latere schoolse achterstand.

Tegenover de bijna 70.000 kleuters die in de verschillende onderwijsnetten het benodigde aantal halve dagen aanwezigheid haalde om naar de 'grote school' te mogen, staan wel zo'n duizend kleutertjes die het niet haalden. "Dat is maar 1,41 procent van het totaal", stelt De Meyer vast. "Relatief gezien misschien niet zoveel, maar in absolute aantallen vind ik het toch nog erg veel en het zou onderzoek verdienen om te achterhalen welke factoren die kindjes weerhouden om ook de limiet van 250 halve dagen te halen."