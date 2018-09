Steeds meer 65-plussers blijven voor de klas staan TTR

14 september 2018

17u41

Het aantal 65-plussers dat aan de slag blijft als leerkracht, stijgt jaarlijks. Vorig schooljaar waren het er 403, terwijl 350 leerkrachten er in 2016-2017 voor kozen en 270 in 2015-2016. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Het gaat voornamelijk om leraars die na hun pensioen nog tijdelijke opdrachten uitvoeren.

Vorig schooljaar stonden 334 65-plussers voor de klas via tijdelijke opdrachten, tegenover 282 in 2016-2017 en 213 in 2015-2016. De gemiddelde duur van zo'n opdracht bedraagt ongeveer 50 dagen.

Daarnaast kunnen leerkrachten sinds 1 september 2012 ook hun vaste benoeming verlengen met één schooljaar. Dat deden slechts 69 leerkrachten in het schooljaar 2017-2018, al stijgt ook dat aantal jaar na jaar. In 2016-2017 waren het er 68 en het jaar voordien 57.

Engagement

Opmerkelijk is dat voornamelijk mannen ervoor kiezen om langer aan de slag te blijven. Vorig schooljaar waren het 230 mannen tegenover 173 vrouwen. De leerkrachten die daarvoor kiezen staan voornamelijk in het basis (166) en secundair onderwijs (177). Daarna volgen CVO (69), hogescholen (48) en deeltijds kunstonderwijs (19). Het merendeel van de 65-plussers die aan de slag blijven, zijn actief in de provincie Antwerpen (135) en Vlaams-Brabant (124).

"Ons onderwijs heeft nood aan elk talent en iedereen is meer dan welkom voor de klas, ongeacht zijn of haar leeftijd", stelt minister Crevits. "Op enkele jaren tijd is het aantal leerkrachten dat ook na hun 65ste nog vol passie voor de klas staat, meer dan verdubbeld. Dat is goed om te zien. Het toont hun engagement en het is goed voor de betrokken school, de leerlingen en de leerkracht zelf."