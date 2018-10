Spanning tussen PS en PTB stijgt in Wallonië jv

21 oktober 2018

17u44

Bron: belga 2 Onderwijs Hoewel PS en PTB (PVDA) in verscheidene steden in het zuiden van het land een meerderheid zouden kunnen vormen, is de sfeer tussen beide partijen niet bijzonder goed.

In Le Soir gaf uittredend burgemeester van Charleroi Paul Magnette (PS) toe dat zijn ontmoeting met vertegenwoordigers van PTB donderdag "niet gemakkelijk" verlopen was. De socialist verwijt de communisten niet met concrete voorstellen te komen die tot de bevoegdheid van het gewest behoren. "Ze zeggen bij hun aankomst en vertrek precies hetzelfde. Het lijkt alsof ze nog steeds in campagne zijn", aldus Magnette, die benadrukt "tot op de grond van de zaak te willen gaan" indien "ook zij het spel spelen".

Op ‘C'est pas tous les jours dimanche’ (RTL-TVi) reageerde PTB-lid uit Charleroi Germain Mugemangango: "Er is een vorm van misprijzen. Mijnheer Magnette speelt graag de professor."

De burgemeester van Charleroi, die zijn volstrekte meerderheid behield, meent dat de PTB moet beseffen dat ze niet 100 procent van haar programma kan realiseren. "Indien we een meerderheidsprogramma uitwerken, zal dat voor driekwart PS en één kwart PTB zijn", stelt Magnette, maar PTB zegt "niet het vijfde wiel aan de wagen te willen zijn van een project dat niet het onze is".

In Luik lijkt het niet veel beter te gaan. Uittredend burgemeester Willy Demeyer (PS) praat met verschillende partijen. "We zitten in een leugenachtig pokerspel dat me niet erg zint", zegt Kamerlid Raoul Hedebouw (PTB).

Zowel PS als PTB wil dat de andere het spel eerlijk speelt. Magnette vraagt de radicaal-linkse partij te kiezen tussen een mengeling van poujadisme en populisme, zoals de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, en verantwoordelijkheidszin, zoals Syriza in Griekenland, Podemos in Spanje of de communisten in Portugal. "De PTB wil geen Syriza worden. Dat is een partij die claimt radicaal-links te zijn maar vandaag een besparingsbeleid voert in Griekenland", repliceert Hedebouw.

Hoewel de relaties moeilijk zijn, hoopt Hedebouw op twee of drie linkse coalities in Wallonië en Brussel. Er lopen immers ook gesprekken tussen beide partijen in Molenbeek en Herstal. De gesprekken verlopen "met respect", onthulde de burgemeester van Herstal, Frédéric Daerden (PS). "Het is mogelijk. Ik durf te hopen en leg hen eerlijke voorstellen voor."

Aan de rechterzijde twijfelt men over deze eerlijkheid. "Dit is een communicatiestrategie: sommige socialisten willen dat de enige nuttige linkse stem er een voor de PS is", meent Waals minister Jean-Luc Crucke (MR).

In ‘De Zevende Dag’ op Eén waarschuwde Annick De Ridder (N-VA) dat haar partij tegenover een Waalse as PS-PTB maar één antwoord heeft: confederalisme.