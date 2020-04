Sp.a stelt voor leraren in opleiding in te schakelen voor schoolopvang ADN

27 april 2020

11u31

Bron: Belga 3 Onderwijs Oppositiepartij sp.a stelt voor om studenten uit de lerarenopleiding binnenkort in te schakelen voor de opvang in de scholen. Die opvang wordt volgens Vlaams sp.a-fractieleider Hannelore Goeman ook best gecoördineerd door de lokale besturen, "zodat leerkrachten en directies zich kunnen focussen op het lesgeven aan kleine groepen in grote ruimtes of het afstandsonderwijs aan de leerlingen thuis”.

Volgens Goeman zitten veel scholen met de handen in het haar over wat er de komende weken op hen afkomt. Scholen moeten namelijk het hervatten van de lessen op school voor sommige groepen combineren met het voorzien van opvang en met preteaching voor leerlingen thuis.

Georganiseerd krijgen

Scholen zitten volgens de sp.a-politica met een pak vragen over hoe ze alles goed en veilig georganiseerd kunnen krijgen, zeker als er na 4 mei meer ouders een beroep zullen doen op de opvang.



"Laten we niet vergeten dat er sowieso meer leerkrachten nodig zullen zijn om fysiek les te geven als klassen worden opgesplitst in kleinere groepjes. Leerkrachten met klassen die nog niet naar school mogen, zullen de komende weken bovendien veel werk blijven hebben met het organiseren van preteaching-lessen voor hun leerlingen thuis. Het wordt dus niet evident voor scholen om het nodige personeel te vinden voor een stijgend aantal kinderen in de opvang", aldus Goeman.

Lerarenopleidingen

Goeman stelt daarom voor om samen te werken met lerarenopleidingen. "Leraren in opleiding zijn de geknipte personen om de opvang op school te begeleiden: ze hebben de nodige pedagogische bagage om kinderen te helpen bij het verwerken van nieuwe leerstof en krijgen zo zelf de kans om ervaring op te doen nu hun stages in het water vallen."

Goeman suggereert ook om samen te werken met lokale besturen om de coördinatie te organiseren, zodat niet elke school individueel contact moet opnemen met de lerarenopleidingen.

