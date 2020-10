Sp.a en Groen nemen Weyts op de korrel: “Waarom blijft hij vasthouden aan code geel in scholen als België rood kleurt?” ADN HAA

12 oktober 2020

10u38

Bron: Radio 1, Belga, HLN LIVE 2 Onderwijs Oppositiepartijen Groen en sp.a zijn niet te spreken over de keuze van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om vast te houden aan code geel in het onderwijs. "Waarom blijft hij mordicus vasthouden aan kleurcode geel als België rood kleurt?", vraagt Elisabeth Meuleman (Groen) zich hardop af. "Waarom werden er draaiboeken en kleurcodes opgesteld als de minister ze vervolgens eigenhandig in de vuilbak gooit?", vult sp.a-fractieleider Hannelore Goeman aan.

Door de fors stijgende coronacijfers gaan er steeds meer stemmen op om over te gaan naar code oranje voor het onderwijs in ons land. Dat zou willen zeggen dat leerlingen uit het derde middelbaar en ouder week om week thuis les volgen. Minister van Onderwijs Ben Weyts houdt echter vast aan code geel. Dat heeft hij maandag nog eens gezegd in het VRT-radioprogramma ‘De Ochtend’.

‘Open houden’

“We hebben heel hard gevochten om de scholen open te krijgen en ik wil ze open houden”, laat Weyts maandagochtend optekenen. “Dat is het veiligst voor iedereen. Daar waar sprake is van een gecontroleerde omgeving, valt het aantal besmettingen immers mee. We evalueren constant met het brede onderwijsveld.”



“De scholen doen hun best en de draaiboeken werken”, vervolgt de minister. “Als er iets gebeurt, wordt er snel opgetreden. Het aantal besmettingen valt trouwens goed mee op de scholen. Sommige klassen gaan in quarantaine, maar dat betekent dat het systeem werkt. Mocht iedereen de maatregelen zo goed opvolgen als op de scholen, zou de samenleving er beter aan toe zijn.”

Het is een illusie om te denken dat die leerlingen effectief thuis zitten. Je houdt ze beter in een gecontroleerde omgeving Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

Code oranje

“Het is een illusie om te denken dat die leerlingen effectief thuis zitten”, zegt hij over de situatie in code oranje, waarbij dus de tweede en derde graad van het middelbaar de ene week naar school gaat en de andere week thuis les krijgt. “Je houdt ze beter in een gecontroleerde omgeving. Ook vanuit pedagogisch oogpunt is het best dat ze school lopen.”

De uitspraken van de N-VA-minister botsen op onbegrip bij oppositiepartijen sp.a en Groen. "Het land kleurt corona-rood en de scholen blijven op code geel staan, alsof er niets aan de hand is", zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

‘Realistisch zijn’

"Minister Weyts moet realistisch zijn: op en rond scholen zijn er veel contacten zijn die corona kunnen verspreiden. We moeten corona intomen door piekmomenten te vermijden", stelt Meuleman.

Volgens de onderwijsspecialiste van Groen zijn er extra maatregelen nodig. Naast glijdende uren, afwisselende lesdagen tussen voor- en namiddag suggereert Meuleman ook een vervroegde of verlengde herfstvakantie om zo "het aantal besmettingen binnen in de scholen te minimaliseren".

Ook Hannelore Goeman begrijpt niet waarom Weyts de scholen in code geel houdt. "Waarom werden er draaiboeken en kleurcodes opgesteld als de minister ze vervolgens eigenhandig in de vuilbak gooit? Hou niet vast aan het eigen gelijk, erken de realiteit en herbekijk de invulling van de codes zodat ook oudere leerlingen zoveel mogelijk veilig naar school kunnen blijven gaan.”

Van Ranst: “Geen gemakkelijke situatie”

Volgens viroloog Marc Van Ranst is het eventueel overstappen naar code oranje in het onderwijs een moeilijk verhaal. “De vraag is natuurlijk waar de besmettingen zelf gebeuren, vooral van de leerkrachten”, zegt hij aan onze redactie. “Wanneer dat buiten de school gebeurt, dan gaat dat natuurlijk geen oplossingen geven. Uiteindelijk is dit een beslissing voor de minister. En het is geen gemakkelijke situatie.”

We moeten ons er ook bewust van zijn dat er elk jaar in deze periode een heleboel verkoudheden zijn, zowel bij de kinderen als bij de leerkrachten. Als er nu iemand een verkoudheid heeft, blijft die ook thuis en krijgt die een test. En dan is het heisa Viroloog Marc Van Ranst

“Ik heb daar eigenlijk geen advies in te geven”, aldus Van Ranst. “We moeten ons er ook bewust van zijn dat er elk jaar in deze periode een heleboel verkoudheden zijn, zowel bij de kinderen als bij de leerkrachten. Als er nu iemand een verkoudheid heeft, blijft die ook thuis en krijgt die een test. En dan is het heisa.”

Wat moeten we verwachten van de herfstvakantie die nadert? Eerder goed nieuws, volgens de viroloog: “Uit ervaring weten we dat de herfstvakantie, net zoals bijvoorbeeld de krokusvakantie, telkens zorgt voor een vermindering van het aantal infecties. Dus als het seizoen van de verkoudheden op gang komt, krijgt dat altijd een dipje met de herfstvakantie - eerder dan een verslechtering.”

“Vertrouw scholieren en veralgemeen niet”

De Vlaamse Scholierenkoepel is intussen niet opgezet met de uitspraken van Weyts over scholieren die het volgens hem niet zo nauw zouden nemen met de regels buiten een schoolomgeving. Voorzitter Louis Notte roept op om niet te veralgemenen. “Er mag toch iets meer vertrouwen zijn in de jeugd. Dat is er niet veel meer de laatste tijd. Er zijn veel andere en betere redenen om leerlingen naar school te laten gaan dan om alles onder controle te houden”, zegt hij.

“Er zullen er altijd zijn die de regels niet volgen, maar voor elke scholier die het niet doet, zijn er misschien vijftig die het wel doen en braaf thuis blijven”, aldus Notte. Hij wijst erop dat tijdens de volledige lockdown scholieren ook thuis hebben gezeten en dat de zomervakantie goed is verlopen.

Volgens Notte hebben veel leerlingen het afstandsonderwijs gesmaakt. De Scholierenkoepel heeft er al voor gepleit om afstandsonderwijs deels te behouden, zegt hij, en zou er nu ook geen probleem mee hebben mocht het opnieuw worden toegepast.

